Heidi Klum erkennt Botox-Gesichter sofort

Heute Abend startet die neue Staffel „GNTM“ und Heidi Klum und ihre Gastjuroren begeben sich wieder auf die Suche nach den schönsten Mädchen Deutschlands. Dabei sieht die Model-Mama täglich viele neue Gesichter, kann aber trotzdem sehr wohl unterscheiden, welches Mädchen beim Beauty-Doc nachgeholfen hat.

In der neuen Staffel von „Germany’s next Topmodel“, die diesen Donnerstag startet, erwartet Jurychefin Heidi Klum, 45, ein verändertes Schönheitsideal. „Viele Mädchen wollen auch in Wirklichkeit so aussehen wie mit Apps. Sehr viele Kandidatinnen sind schon mit Anfang 20 gebotoxt, Wahnsinn. Aber das muss jeder für sich entscheiden.“

Heidi über das Modeln

Sie selbst, so Klum, sei da „etwas altmodisch“. Auf die Frage, ob sie sofort erkenne, dass jemand gebotoxt ist, anwortet sie: „Natürlich. Aber ich glaube, man soll es auch sehen.“

Offen wie nie äußert sich Heidi Klum in „Gala“ auch über die Anfänge ihrer eigenen Modelkarriere. „Ich wollte immer etwas mehr, als mir aufgetischt wurde. War der Job von 9 bis 17 Uhr, und der Job war dann noch nicht erledigt, bin ich länger geblieben, während viele andere Models lieber nach Hause gingen. Ergab sich eine Gelegenheit, habe ich sie erkannt und ergriffen, während andere lieber frei hatten.“