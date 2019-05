Heidi Klum motzt: „Ihr spinnt ja wohl echt“

Freitag, 3. Mai 2019 19:25 Uhr

Am Donnerstag ging es in die nächste Runde für Heidis Mädchen und natürlich musste auch diese Woche eine Kandidatin das Feld räumen. Diese Woche verließ Tatjana Danny (22) die Modellvilla. Damit war die Entscheidung aber nicht vorbei. Denn die Modelmama lässt Sarah und Caroline nächste Woche gegeneinander im Shoot Out antreten.

Das gab es in dieser Staffel noch nicht – ein Shoot-Out! In der ganzen Staffel 14 hatte Heidi (45) nicht ein einziges Mal die Models gegeneinander antreten lassen. Durch das besagte Shoot-Out können zwei Mädchen im nächsten Fotoshooting punkten und zeigen, was sie können. Wer sich besser vor der Kamera anstellt und das schönere Foto macht, ist eine Runde weiter, die Andere muss nach Hause gehen.

Die Stimmung war am Ende

Gestern Abend war es aber soweit, denn Heidi hatte die Nase voll. Sie war sichtlich enttäuscht von der Leistung ihrer Nachwuchsmodels. Denn in der Sendung sollten die Girls mit einigen bekannten Dragqueens im Playback und mit einer Tanzeinlage auftreten. Jedoch verfehlten die Kandidatinnen die Aufgabe, in dem sie einfach nicht synchron mitgesungen haben und zudem überhaupt keinen Spaß auf der Bühne zeigten.

Das geht auf keinen Fall!

Für das erfolgreiche Topmodel und den Gastjuror Bill Kaulitz (29) ein absolutes No-Go. In der Sendung schimpft Heidi mit den Kandidatinnen und sagt: „Also ihr spinnt ja wohl echt! Da verstehe ich nicht, warum ihr eure Hausaufgaben nicht macht. “ Die Stimmung ist am Ende, die Mädchen wussten angeblich nicht, dass sie mitsingen sollten und nicht alle sind Heidis Meinung. Kandidatin Sarah (20) sagt: „Ich finde, wir haben das wirklich gut gemacht für die wenige Zeit, die wir hatten und da lass ich mir auch von einer Heidi nichts anderes einreden. “

Das bekommt der 20-jährigen nicht so gut, denn bei der Entscheidung fährt Frau Klum ihre Krallen aus und lässt Sarah und Caro gegeneinander im Shoot-Out, nächste Woche duellieren. Man darf gespannt sein, wer es schaffen wird, um in die Top 6 zu kommen. Tatjana hat es leider diese Woche nicht geschafft und musste ihre Koffer packen. Die GNTM-Kandidatin wackelte schon letzte Woche und leider reichte, auch diese Woche, ihre Leistung nicht aus um Heidi zu überzeugen.