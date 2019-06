Heidi Klum: Über 13.000 Stimmen gegen Drag-Queen-Show gesammelt

Samstag, 29. Juni 2019 09:06 Uhr

Heidi Klum bekommt für ihre neue Show starken Gegenwind. Erst vor drei Tagen gab der Sender ProSieben bekannt, dass es auch in Deutschland bald eine Drag-Queen-Show im TV geben wird. Die anfängliche Freude hielt bei den Fans der queeren Szene allerdings nicht lang an, denn viele sind mit der Wahl der Jury-Mitglieder überhaupt nicht einverstanden.

Gemeinsam mit Tom Neuwirth alias Conchita Wurst und Bill Kaulitz, Sänger von Tokio Hotel, wird ‚Germany’s Next Topmodel‘-Macherin Heidi Klum zum Gesicht der neuen Show. „Die Wahl, Heidi Klum in die Jury zu nehmen, stößt bei uns auf große Ablehnung. Heidi Klum hat von Drag, der dazugehörigen Historie, der Lebenseinstellung, der Identität, der Drag-Kultur, der Szene und der gesamten Branche absolut keine Ahnung“, heißt es in einer Petition, die nun auf der Webseite ‚change.org‘ von den in der Szene bekannten Drag-Entertainern Ryan Stecken und Margot Schlönzke gestartet wurde.

„Problematisch“

Bereits über 13.0000 Menschen haben unterschrieben. Die Initiatoren seien zwar dankbar und froh, dass auch in Deutschland eine Version von der beliebten Drag-Show ‚RuPauls Dragrace‘ ausgestrahlt werden soll, mit Heidi Klum als Jurorin sind sie allerdings nicht einverstanden.

„Wir sehen es als problematisch an, dass eine heteronormative, weiße Frau, die bisher keinerlei nennenswerte, sichtbare Verbindung zu Drag-Community hatte und bisher auch nicht das Leben einer Drag gelebt hat, nun der deutschen Version der wahrscheinlich erfolgreichsten queeren Sendereihe vorsitzen soll und damit Geld verdienen wird. Wir fordern ProSieben dazu auf, die Besetzung der Jury bei ‚Queen of Drags‘ mit Heidi Klum zu überdenken und sie durch eine queere Person zu ersetzen.“

Die Unterzeichner der Petition und User im Netz sehen das ähnlich. Eine Anhängerin fasst zusammen: „Queeres Fernsehen soll von Queers für Queers gemacht werden!“ Kann man so sehen, muss man aber nicht. Der Sender wird über die derzeitige Diskussion drüber wegkommen, rein queeres Publikum wäre eh zu wenig. Für die Quote braucht’s schon den Hetero-Mainstream.