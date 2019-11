Heidi Klum werkelt schon wieder an drei TV-Shows

Vier Kinder, eine neuer Ehemann, drei Shows und gleichzeitig noch die Nerven bewahren. Wie schafft Heidi Klum (46) das nur?

Wenn man sich den Output von Heidi Klum so betrachtet, fragt man sich, ob ihr Tag vielleicht mehr als 24 Stunden hat. Denn die vierfache Mutter, Unternehmerin, Moderatorin und dabei immer gut gelaunte Rheinländerin schafft es irgendwie alle ihre Projekte, Aufgaben und Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Kaum zu glauben, aber aktuell hat das Supermodel drei große TV-Projekte gleichzeitig am Start.

Drei Shows zeitgleich

Für die deutschen Zuschauer dreht sie die fünfzehnte Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Außerdem startet in wenigen Tagen, am 14. November ihre neue Show „Queen of Drags“ auf ProSieben starten. Darin sucht sie zusammen mit ihrem Schwager Bill Kaulitz (30) und Transvestie-Künstler Conchita Wurst (31) die tollste Drag-Queen des Landes. Die Sendung ist inspiriert von dem sehr erfolgreichen US-Format „RuPaul’s Drag Race“.

Und als wäre das alles noch nicht genug Arbeit startet in den USA am 6. Januar 2020 die neue Staffel von „America´s Got Talent“. Nach einem Jahr Pause kehrt die schöne Deutsche zurück in die Jury, in der sie bereits seit acht Jahren saß.

Bei so vielen zeitaufwendigen Projekten mit Live-Shows und langatmigen Dreharbeiten auf unterschiedlichen Kontinenten fragen wir uns schon, ob Heidi Klum nicht doch ein wenig arbeitssüchtig ist?

Zurück zur Arbeit

Die Frage, ob Heidi Klum ein Workaholic ist, lässt sich mit einem Blick auf ihre unglaubliche Karriere ganz klar und deutlich mit einem Ja beantworten. Allerdings muss man sagen, dass sich die Model-Mama entgegen ihrem Heißhunger auf Arbeit in den vergangenen Wochen sehr viel Zeit für ihren frisch angetrauten Ehemann und ihre immer größer werdende Familie genommen hat – quasi eine kleine Hochzeitsauszeit.

Ihre täglichen Storys zeigten das ehemalige „Victoria´s Secret“-Model eigentlich immer in ihrer Wahlheimat Los Angeles. Zusammen mit ihrem Ehemann Tom und dessen Zwillingsbrüder Bill genoss Heidi das gute Wetter und zahlreiche Partys.

Und auch wenn Heidi Klum nur wenig Bilder und Videos ihrer Kinder online stellt, erlebte man auf Instagram auch immer wieder gemütliche Abende mit ihren Sprösslingen zum Beispiel beim Pizzabacken im hauseigenen Steinofen.

Nach diesem erholsamen Sommer startet die Über-Unternehmerin jetzt aber wieder voll durch.