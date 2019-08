„Heidi & Tom – Hochzeit auf Capri“ im Fernsehen

Freitag, 2. August 2019 12:19 Uhr

Was für ein Tralala! Am Wochenende wollen sich Topmodel Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz auf der Luxusinsel Capri das Ja-Wort geben. RTL „Exclusiv“ wird in einer einstündigen Spezialausgabe live über das Mega-Fest auf der Mittelmeerinsel Capri berichten.

Seit knapp einer Woche ist das Paar schon auf der Insel und postet fleißig Impressionen in den sozialen Netzwerken. Spannend bis zum Schluss bleibt aber die Frage, wie wird das Brautpaar aussehen, für welches Kleid hat die Fashion-Expertin sich entschieden und wer gehört zu den Gästen, die am Samstag auf der 100 Meter langen Luxusyacht „Christina O.“ zur Hochzeitsfeier geladen sind? Auf knapp 600.000 Euro belaufen sich die Charterkosten der Mega-Yacht, die bereits vor Ort liegen soll, nachdem sie im Hafen von Neapel geschmückt wurde.

An wen das Paar die Bilder von der Zeremonie verkauft hat ist noch nicht bekannt. Das wird man spätestens am Sonntag wissen, wie nah RTL dem Paar wirklich kommt. Gut möglich, dass Klum ihrem Haussender ProSieben treu bleibt und dort erstes Exklusivmaterial zu sehen ist.

Quelle: instagram.com

Hochzeitsparty über drei Tage?

An insgesamt drei Tagen soll die Hochzeitssause angeblich steigen. Los geht es, nach ersten Recherchen der RTL-Reporter, bereits heute mit einer Fahrt rund um die weltberühmte „Blaue Grotte“ und von dort aus weiter in den Beach Club „Il Ricchio“. Am Samstag wird dann die eigentliche Hochzeit erwartet. Und damit nicht genug: Am Sonntag soll wohl im romantischen Beach Club „Fontelina“ weiter gefeiert werden. Details verrät das Brautpaar, das ansonsten sehr freizügig postet, hier aber noch nicht.

Die RTL-Reporter vor Ort wollen daher versuchen, manches Geheimnis zu lüften, damit die Zuschauer hautnah an diesem rauschenden Fest teilhaben können.

Das „Exclusiv-Spezial: Heidi & Tom – Hochzeit auf Capri“ nimmt den Zuschauer auch nochmal auf eine Zeitreise im Klumschen Kosmos mit: Wie war das eigentlich mit der Liebesgeschichte von Heidi und Tom? Wie sind ihre Karrieren verlaufen und wo gibt es Parallelen? Warum heiraten die beiden auf der Luxusinsel Capri? Und natürlich gibt es auch einen Blick auf Heidi und ihre Männer. Nicht zu vergessen, wie alles begann.

„Exclusiv“ mit Frauke Ludowig hat Heidi Klum vom ersten Tag ihrer Karriere an begleitet und die erste Homestory mit ihr gemacht. Damals hat das Mädchen aus Bergisch Gladbach noch eigenhändig Leberwurstbrote für das RTL-Team geschmiert.

Sendetermin: Exclusiv-Spezial, Sonntag 4.8., 17:45 Uhr: „Heidi & Tom – Hochzeit auf Capri“ – RTL-Reporter berichten live von der Mittelmeerinsel.