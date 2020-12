10.12.2020 22:37 Uhr

Helene Fischer über ihr 40 Songs umfassendes, neues Album

Deutschlands derzeit erfolgreichste Entertainerin präsentiert ihren höchstpersönlichen Rückblick auf neun Jahre "Die Helene Fischer Show". Das Album erscheint am 11. Dezember.

Das Ergebnis ist eine von Helene Fischer persönlich zusammengestellte opulente Edition mit 40 großartigen Songs, darunter viele Duette mit bekannten Gaststars. Darüber hinaus gibt es ein liebevoll ebenfalls von Helene Fischer selbst gestaltetes limitiertes 60-seitiges Fotobuch inklusive 2-CD und zusätzlicher DVD und Blu-ray.

Zeitreise zurück

„Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente Vol. 1“ nimmt uns mit auf eine Zeitreise zu spektakulären Höhepunkten der beliebten Personality-Show im ZDF. Seit neun Jahren begeistert Fischer immer am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Zuschauer mit sensationellen Bühnen-Performances und unvergesslichen Auftritten sowie vielen nationalen und internationalen Gaststars, darunter Luis Fonsi, Queen, Andrea Bocelli, Rea Garvey, Peter Maffay, Tom Jones, James Blunt und Kerstin Ott. Die mehrstündige Sendung war immer der Quoten-Hit der Weihnachtsfeiertage.

Für dieses neue großartige Werk hat die unfassbar sympathische und immer noch bodenständige Helene Fischer Unmengen an Videomaterial gesichtet, tausende Bilder durchgesehen und ein sehr emotionales Vorwort geschrieben.

„Wie Fotoalben aus meiner Jugend“

„Die Arbeit war ein bisschen so, als hätte ich alte Fotoalben aus meiner Jugend wiedergefunden“, erzählt Helene Fischer. „Ich habe mich an so viel Schönes, Emotionales, Ergreifendes und auch Lustiges erinnert, das ich schon fast vergessen hatte. Denn an jedem Song und jedem Foto hängen unzählige Erinnerungen und Gefühle. Mir wurde einmal mehr bewusst, wie viele Menschen mich auf meiner aufregenden Reise schon begleitet und unterstützt haben. Übrigens nicht nur auf der Bühne, sondern auch dahinter. Ich bin meinem Team, meinen Gästen und natürlich allen Zuschauern live in der Halle und an den Fernsehern unglaublich dankbar für das, was wir in diesen neun Jahren gemeinsam erlebt haben.“

„Auf’s Bauchgefühl verlassen“

Über die Auswahl der Songs sagt Helene Fischer: „Ich habe mich hier ehrlich gesagt absolut auf mein Bauchgefühl verlassen und alles ausgewählt, was mich selbst berührt und meiner Meinung nach das Publikum am meisten ergriffen hat. Mit dem Ergebnis bin ich sehr glücklich. Ich liebe jeden einzelnen dieser 40 Songs und hoffe sehr, dass es den Hörern und Zuschauern am Ende genauso geht.“

Nach ihrem persönlichen Lieblingssong gefragt erklärt die Sängerin: „Wie gesagt, sind das ALLES absolute Lieblingssongs von mir.“

Show läuft am 25. Dezember im ZDF

Alle Fans von Helene Fischer können sich also auf eine Compilation der Extraklasse freuen. Das Album „Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente Vol. 1“ ist erhältlich als 2-CD Deluxe DigiPac Edition mit 40 Songs und 24-seitigem Booklet und in einem limitierten 60-seitigen Fotobuch ebenfalls mit 2-CD plus zusätzlicher DVD und Blu-ray.

Die gleichnamige TV-Show strahlen ZDF, ORF und SRF am 25. Dezember 2020 wie gewohnt zur Primetime aus.