Helene Fischer: Wut und Enttäuschung vor Aufzeichnung der TV-Show

Wie jedes Jahr überträgt das ZDF am 25. Dezember den dreistündigen Showmarathon von Helene Fischer. Doch beim Einlass zur Aufzeichnung der Fernsehshow am 13. Dezember in Düsseldorf kam es zu Wut und Enttäuschung bei zahlreichen Besuchern: Sie kamen nämlich nicht so einfach rein wie geplant!

Zahlreiche Fans kamen mit ihren Karten, die sie über Viagogo oder andere vergleichbare Ticketplattformen gekauft hatten, nicht in die Messehalle. Der Veranstalter Semmel Concert hatte die Tickets ausdrücklich personalisiert, um den Weiterverkauf über den sogenannten Ticket-Zweitmarkt zu verhindern. Dennoch waren Tickets auf diesem Weg in Umlauf gebracht worden – zu horrenden Preisen von teilweise mehr als 300 Euro pro Ticket. Umfangreiche Recherchen der WDR-Verbrauchersendung „Könnes kämpft“ zu den Machenschaften auf dem Ticketmarkt hatten den Veranstalter auf die illegalen Tickets aufmerksam gemacht.

Anbieter setzen sich über Verbot hinweg

Sowohl Veranstalter Semmel Concerts als auch deren Ticketdienstleister Eventim bedauern, dass diese Eibntrittskarten in den Umlauf gekommen sind, heißt es in einer Mitteilung des WDR. Eventim teilte zudem mit, man setze alles daran, den Fans einen sicheren, komfortablen und zuverlässigen Weg für den Erwerb von Veranstaltungstickets zu bieten.

Diese Möglichkeit werde missbraucht, da sich einige Internetmarktplätze über das ausdrückliche Verbot hinwegsetzen und den Weiterverkauf der personengebundenen Tickets zulassen. Sowohl Verkäufer als auch Käufer gingen hier ein hohes Risiko ein. „Generell können wir die Öffentlichkeit und die Kunden nur immer wieder vor dem Kauf von Tickets auf nicht autorisierten Ticketvermarktungsplätzen warnen, da sie bei einer entsprechenden Identifikation durch den Veranstalter und uns keinen Zutritt zur Veranstaltung erhalten werden“, so Eventim auf Nachfrage des WDR.

So hatte auch Moderator Dieter Könnes zu Recherchezwecken selbst Tickets über Viagogo erworben – zum Stückpreis von knapp 280 Euro. Auch seine Eintrittskarten stellten sich vor Ort als wertlos heraus. Die enttäuschten Fans hatten vor Ort Gelegenheit, sich ein neues Ticket für die Helene Fischer Show zu kaufen. Sie mussten dann aber noch einmal rund 90 Euro für die Veranstaltung bezahlen.

Diese Stars sind dabei

Zur Stunde wird der zweite Teil der Show in der Düsseldorfer Messehalle 6 aufgezeichnet.

Mit dabei sind Engelbert, „Backstreet Boy“ Nick Carter, die Schlager-Dinosaurier Roland Kaiser und Howard Carpendale, US-Star Josh Groban, „Volks-Rock’n Roller“ Andreas Gabalier, Chartstürmer Mark Forster, Publikumsliebling Michelle Hunziker, Shootingstar Freya Ridings, die Comedians Bülent Ceylan, Martina Hill und Ralf Schmitz als zweite Helene Fischer, Sängerin Oonagh, das Musical-Ensemble der „Päpstin“, die Chor-Sensation „Gregorian“, aus Schottland „Crossed Swords Pipes & Drums“, die 20er-Jahre-Show „Berlin Berlin“ sowie viele andere.