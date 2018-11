„Hochzeit auf den ersten Blick“: Braut bereut Ja-Wort!

Sonntag, 11. November 2018 16:10 Uhr

Heute um 17.30 Uhr startet die zweite Folge der fünften Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ und es kommt direkt zu einer noch nie dagewesenen Situation. Eine Braut bereut das Ja-Wort zutiefst und will es Rückgängig machen.

Was war passiert? Ganz nach dem Konzept der Sendung trifft Braut Tamara (45) auf ihren Bräutigam Sascha (47). Ihn haben Experten nach verschiedenen Kriterien für sie ausgesucht und er soll optimal zu ihr passen. Es folgt auch das obligatorische Ja-Wort und der Bodybuilder und die Blondine sind ab sofort Mann und Frau.

Doch bereits kurz nach der Zeremonie klagt Tamara: „Ich habe gespürt: Das war der größte Fehler meines Lebens. Es wäre besser gewesen, in Ohnmacht zu fallen oder rauszurennen. Ich hätte nicht ‚Ja‘ sagen dürfen! Aber ich habe in dem Moment an ihn gedacht und gedacht: Das kann ich ihm nicht antun.“

Sie gibt ihm einen Korb

Nach der Trauung sucht Tamara das Gespräch mit ihrem frisch angetrauten Gatten und gesteht ihm: „Ich habe in den ersten Sekunden, wo ich hier reingekommen bin, festgestellt, dass Du nicht der Mann bist, den ich erhofft habe zu sehen. Ich habe festgestellt, dass Du ein ganz lieber Mensch bist, dass Du viel Herz hast und ich mir vorstellen könnte, dass zwischen uns bestimmt eine super Freundschaft entstehen könnte.“

Der 47-jährige Bräutigam ist geschockt und kann nicht fassen, was ihm Tamara gerade gesteht. „Das war der Korb des Jahrhunderts, den ich da am Standesamt erleben durfte. Schlimmer geht’s ja eigentlich nicht mehr“, so Sascha. Wie geht es mit Tamara und Sascha weiter? Folgt nach der Blitz-Hochzeit direkt die Blitz-Scheidung?

„Hochzeit auf den ersten Blick“ – heute um 17:30 Uhr in SAT.1.