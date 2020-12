06.12.2020 20:09 Uhr

Horst Lettenmayer hat die berühmtesten Augen Deutschlands

Haben sie diese Mann schon einmal gesehen? Mit Sicherheit! Horst Lettenmayer hat mit seinen strahlenden blauen Augen TV-Geschichte geschrieben. Wir verraten im Artikel, wo du den 79-Jährigen schon einmal gesehen haben könntest.

Horst Lettenmayer ist kein Prominenter. Seine Augen kennt trotzdem eine ganze Nation. Seit 50 Jahren und seit über 1146 Folgen ist der heute 79-Jährige im Vorspann der ARD-Krimiserie „Tatort“ zu sehen. Naja, nicht ganz, denn die Zuschauer bekommen nicht alles von Lettenmayer zu Gesicht.

Die berühmtesten Augen des deutschen Fernsehens

Ein Fadenkreuz das ein Augen einkreist, ein Opfer das sich schützend die Hände vors Gesicht hält, rennende Beine auf nassem Asphalt: Jeden Sonntag flimmert der berühmte Tatort-Vorspann über die heimischen Bildschirme. Doch wer ist die Person hinter dem Auge und den rennenden Beinen, die die beliebte Krimiserie eröffnen? Horst Lettenmayer lebt in Dachau bei München und mit der Schauspielerei hat er heute nichts mehr am Hut. Sieben Jahre versucht er in der Filmbranche Fuß zu fassen, doch der Durchbruch bleibt aus. So kommt es, dass Lettenmayer eine Lampenfirma gründet, in deren Kundenkartei sich heute sogar das britische Königshaus finden lässt. Seinen Augen sieht man die Zeichen der Zeit zwar inzwischen an, strahlend blau sind sie aber immer noch.

So niedrig war die Gage für Lettenmayer

Wer glaubt, Lettenmayer wäre durch seinen Vorspann-Auftritt reich geworden, der irrt. Lediglich 400 DM (ungefähr 200 Euro) bekam der damals 29-Jährige für die Dreharbeiten, die 1970 am ehemaligen Münchener Flughafen in Riem stattfanden. Dass der „Tatort“ einmal Fernsehgeschichte schreiben würde, hätte damals niemand gedacht und so gibt sich Lettenmayer vorerst mit der niedrigen Gage zufrieden.

Jahrelange Streitigkeiten vor Gericht

Inzwischen ist die Krimiserie ein echter Fernseh-Erfolg und aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Etliche Male wechselten bereits die Ermittler-Teams, doch der Vorspann bleibt. Bis heute. Horst Lettenmayer versucht nachträgliche eine Beteiligung zu erwirken. Der Beginn eines jahrelangen Gerichtsverfahren. In einem Interview erklärt er damals: „Ich bin eben für Gerechtigkeit. Alle anderen Mitwirkenden – der Komponist, der Interpret – bekommen bei jeder Wiederholung Tantiemen. Nur ich nicht.“

Galerie

Gericht lehnt nachträgliche Beteiligung ab

Das Gericht fragt den heute 79-Jährigen, ob er auf der Straße allein an seinen Augen erkannt wird. Das ist noch nie vorgekommen. Lettenmayers Antrag wird abgelehnt. Als Wiedergutmachung darf er in der Tatort-Episode „Der Pott“ an der Seite von Götz George als Horst Schimanski eine kleine Rolle übernehmen, in der er als Boss einer Gewerkschaft ermordet wird. Der erhoffte Durchbruch bleibt dennoch aus und so kommt es, dass der zweifache Familienvater beruflich einen anderen Weg einschlägt. Aus der TV-Landschaft wegzudenken ist Lettenmayer allerdings trotzdem nicht, denn ohne die berühmt, berüchtigten Augen im Vorspann ist ein Tatort eben doch kein echter Tatort. (AB)