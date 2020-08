08.08.2020 21:24 Uhr

Huch, so geil sieht Supertranse Katy Bähm abgeschminkt aus

Katy Bähm ist der schillernder Paradiesvogel der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother". Nach ihrem Einzug entledigt sie sich ihres Chichis. Was da zum Vorschein kommt lässt staunen...

Als strahlend bunter Schmetterling begeistert Drag-Queen Katy Bähm beim Einzug in den Märchenwald – und verzaubert ihre Mitbewohner kurze Zeit später.

Abgeschminkt und ohne Perücke steht sie plötzlich in einem völlig anderen Look vor ihnen. Ist da etwa noch ein neuer Bewohner unbemerkt ins Märchenland von „Promi Big Brother“ eingezogen? So trägt der Bursche auch noch den derzeit bei den jungen Jungs schwer angesagten Fringe Look in der Messy-Variante, bei der die Fransen wild ins Gesicht hängen müssen.

Mitbewohner ganz hin und weg?

Vor allem Adela und Emmy sind baff von Katy ohne Bähm-Effekt. „Woooow, crazy“, staunt Adela Smajic. Und Emmy Russ sagt über die Verwandlung von Katy Bähm: „Krass, du siehst ja sogar noch hot aus als Junge.“

Und was sagt Katy? Heidi Klums schönste Drag-Queen nimmt es als Kompliment, grinst und frohlockt „Du müsstest mich mal mit Bart sehen!“ Und dann schiebt die 26-Jährige das noch hinterher:

„Ich würde mich schon bumsen, wenn ich könnte…“

Vor dem Einzug in die „Promi Big Brother“-Enklave in Köln äußerte sich Katy, die eigentlich Burak Bildik heißt und einen türkischen und muslimischen Hintergrund hat, über ihre größte Herausforderung und auch über ihren Freund!

Interview

Was wird die größte Herausforderung für Dich?

Ich glaube, die größte Herausforderung wird für mich tatsächlich sein, auf die Toilette gehen zu können (lacht). Das klingt immer so komisch, aber ich kann nicht aufs Klo gehen, wenn ich in einer ungewohnten Umgebung bin. Wenn ich mir vorstelle, in dem Moment steht quasi einer neben mir unter der Dusche, ist das schon weird. Aber auch das Duschen wird mir schwerfallen. Ich bin momentan etwas unzufrieden mit meinem Körper, da ich etwas zugenommen habe und man meine Speckröllchen sieht. So was mag ich halt nicht.

Wen oder was wirst Du am meisten vermissen?



Auf jeden Fall werde ich meine beiden Babys vermissen: Balou und Mogli sind meine beiden Hunde, die liebe ich über alles und bin fast nie getrennt von den beiden. Natürlich werde ich auch meinen Freund vermissen. Wobei ich da manchmal denke, vielleicht ist es auch mal gut sich nicht zu sehen. Wir leben jetzt seit sieben Jahren zusammen und machen auch fast alles zusammen. Mit ein paar Wochen Abstand vermisst man sich umso mehr und freut sich noch mehr, sich dann auch wiederzusehen.

Du bist seit September 2019 mit Francis verlobt. Gibt es schon konkrete Heiratspläne?

Ich habe tatsächlich schon konkrete Heiratspläne gehabt, dann kam Corona dazwischen. Aber mein Hochzeitskleid habe ich schon fertig. Den konkreten Termin verraten wir noch nicht, weil wir auch abwarten möchten, bis sich die Situation wieder beruhigt hat. Und dann

kommt es auch darauf an, ob ich „Promi Big Brother” gewinnen werde Der Gewinn würde auf jeden Fall mit in die Hochzeitsplanung fließen.

Galerie

Wer ist Katy Bähm?

Seit ihrer Teilnahme an der ProSieben-Show „Queen of Drags“ gehört Katy Bähm zu Deutschlands bekanntesten Drag-Künstlerinnen und verspricht, mit ihren Entertainer-Qualitäten auch im Märchenland nicht zu geizen: „Mit mir kommt hoffentlich Leben in die Bude. Die Leute im Haus sollen auch entertaint werden.“ Von ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ verspricht sich die 27-Jährige, in deren muslimischer Familie ihre Drag-Kunst noch immer ein Tabu-Thema ist, jedoch vor allem eins: „Ich liebe neue Herausforderungen und mit ‚Promi Big Brother‘ erreicht man eine breite Öffentlichkeit. Mit meiner Teilnahme möchte ich vor allem die queere Kultur noch mal auf eine andere Weise näherbringen.“ (PV)

