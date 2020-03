Ilka Bessin: Wird sie neue „Let’s Dance“-Moderatorin?

Ilka Bessin (48) mauserte sich bereits in der ersten Folge von „Let’s Dance“ zum absoluten Publikumsliebling und wird regelmäßig mit Standing Ovations gefeiert. Viele ihrer Fans können sich außerdem vorstellen, dass die Comedian im Anschluss ihrer Teilnahme sogar das Moderationsmikro übernimmt.

Momentan moderieren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich noch die Show. Noch – denn wenn es nach einigen Fans geht, wünschen sie sich einen Wechsel. Immer wieder gibt es „Let’s Dance“-Zuschauer, die via Socal-Media diesen Wunsch äußern.

„Unterhaltsam und sympathisch“

So schreibt ein Twitter-User zum Beispiel: „Ilka Bessin sollte definitiv im nächsten Jahr die talentlose Swarovski ersetzen. Sie ist so unterhaltsam und sympathisch.“ So oder so ähnlichen klingen die Tweets einiger Fans. Was wohl Moderatorin Victoria Swarovski dazu sagt?

Sie selbst war Kandidatin in der Tanzsendung und wurde danach zur neuen Moderatorin auserkoren. Sie löste damit Sylvie Meis ab, die übrigens davor auch Kandidatin war und danach die Sendung immerhin zwischen 2011 und 2017 moderieren durfte.