„Im Haus des Herren“: Willi, der König der Intrigen, läuft zur Höchstform auf!

Das Finale im „Sommerhaus der Stars“ rückt näher, der Druck steigt und die Nerven liegen blanker denn je. Dominator Willi Herren, dem es bislang meisterhaft gelingt, sich unliebsamer Feinde zu entledigen und sie zuvor gegeneinander auszuspielen, lief gestern zu Höchstform aus. Sein Ränkespiel beim Kampf um den Sieg ist durchschaubar und weitere Freunde dürfte er sich damit nicht gemacht haben.

„William Shakespeare – drunter geht es nicht: Will man erklären, was sich derzeit im ‚Sommerhaus der Stars‘ abspielt, sollte man bei dem englischen Dramatiker nachschauen“, jubelt der Rezensent des Hamburger Magazins „Stern“ und nennt den ‚Lindenstraßen‘-Darsteller „einen Schurken Shakespeareschen Ausmaßes“!

Denn auch im „Sommerhaus“ gäbe es „einen vortrefflichen Intriganten, der souverän die Strippen zieht und so erst das Drama erzeugt. Willi Herren, Ex-‚Lindenstraße‘-Star und Party-Spaßkanone, hält sich seit Wochen nur dank seines gekonnten Ränkespiels in der Show. Auch in dieser Woche hat er es geschafft und dabei seine Kunst zur Perfektion geführt. (…) Und so liegt Willi, der König der Intrigen, weiterhin gut im Rennen um die 50.000 Euro Siegprämie.“ Was war eigentlich passiert?

Wenn aus Freunden erbitterte Feinde werden

Der Ballermann-Sänger und der Bachelorette-Kandidat hatten sich bislang brillant verstanden. Johannes Haller und Yeliz Koc hatten den 43-jährigen Schauspieler und Sänger und seine Gattin Jasmin bislang noch nie für den Rauswurf nominiert. Und so nahmen beide an, dass es auch umgekehrt sicher nicht anders sein würde.

Der „Bachelor“-Beau sprach dann des nächtens gegenüber Willi am Pool noch den verwegenen Gedanken aus, dass man ja auch die besten Freunde Mike Heiher und Elena Miras nominieren könne… Dümmer geht’s kaum. Und somit steht Johannes Willi in Sachen Hinterfotzigkeit in nichts nach. Doch es kommt noch dreister.

Yeliz’ hatte am nächsten Morgen dann die absurde Idee, Willi anzusprechen und ihn zum freiwillig Verlassen der Finca zu drängen. Ihre Begründung: „Er ist zwei oder drei Runden dank meiner Hilfe weiter.“ Herren glaubt er hört nicht richtig und stellte gegenüber klar: „Ein Halbfinale aufzugeben, wäre das dümmste, was es gibt!“ Schließlich sähe er am Horizont schon das Finalfähnchen wehen.

„Ein echter Mann, der steht zu seinem Wort“

Mehr noch, er wollte das Konkurrenzpärchen nun auch nominieren! Dies äußerte er aber erstmal (natürlich) hinter Johannes‘ Rücken gegenüber Steffi und Roland Bartsch. Johannes bekam davon schnell Wind, es flogen die Fetzen, wie es selten in derartigen Shows passiert. Ein Wort ergab das andere. Man stand kurz vor einer Prügelei.

Der Schlagersänger weist Haller in die Schranken: „Nicht anfassen!“ Johannes schießt direkt zurück und schimpft: „Du kannst dir mit 50.000 Euro keinen Charakter kaufen. Willi, du kannst nur noch kriechen und fleuchen. Ein echter Mann, der steht zu seinem Wort.“

Es half alles nichts: Johannes und Yeliz wurden dreimal nominiert, müssen gehen. Nach der Nominierung rief der aufgebrachte Johannes Willi zu: „Auf den frisch aus der Entzugsklinik trockenen, ehemaligen Alkoholiker.“ Willi ließ das nicht auf sich sitzen: „Das sagt der Schläger, der seine Frau schlägt. Vor allem gibt es für diese Aussage hundertprozentig eine einstweilige Verfügung!“ Was für ein Theater! Und das alles, wohlgemerkt, wegen eines Spiels! Das alles war erbärmlich armselig, doch unterhaltsam und megaspannend. Hier gibt’s einen Clip!

Erfolgreichste Staffel

Fakt ist: Die aktuelle Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ „wird mit einem durchschnittlichen Zielgruppen-Marktanteil von deutlich über 20 Prozent als erfolgreichste in der Formathistorie eingehen“, heißt es beim Branchendienst „Quotenmeter“. 2,99 Millionen sahen gestern zu, all die, die die Folge schon seit dem Wochenende bei TVNow sehen konnten, nicht mit eingerechnet.