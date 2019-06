„Inas Nacht“ startet mit Per Mertesacker die neue Staffel

Freitag, 21. Juni 2019 22:49 Uhr

Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller lässt so gut wie nichts aus: In den sechs neuen Folgen ihrer Late-Night-Show trifft sie ab sofort immer wieder sonnabends im Ersten Superstars, Sport-Asse, Schauspielerinnen, Schriftsteller – und lässt auch die Politik nicht außen vor.

Gleich zum Auftakt am 22. Juni begrüßt sie in der winzigen Hamburger Hafenkneipe „Zum Schellfischposten“ u. a. Ex-Fußballnationalspieler Per Mertesacker (stand zuletzt beim FC Arsenal unter Vertrag) und Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff (THW Kiel).

Musikalische Gäste sind dann die US-amerikanische Singer/Songwriterin Donna Missal und die britische Sängerin Jade Bird.

Termine

22. Juni, 23.40 Uhr

Gäste: Per Mertesacker, Andreas Wolff, Donna Missal, Jade Bird

29. Juni, 23.35 Uhr

Gäste: die Schauspielerin und Musikerin Anna Loos sowie die

deutsch-britische Sängerin Sarajane (die geplante Lena Meyer-Landrut musste aus gesundheitlichen Gründen passen)

6. Juli, 23.55 Uhr

Gäste: die Schauspielerin Simone Thomalla, der Unternehmer Frank

Thelen („Die Höhle der Löwen“), der britische Musiker Sam Fender

sowie die Hamburger Sängerin Alli Neumann

13. Juli, 23.40 Uhr

Gäste: Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der Schriftsteller

Wladimir Kaminer, der Musiker Flo Mega sowie Michelle David & The

Gospel Sessions

20. Juli, 23.55 Uhr

Gäste: der britische Popstar Sting, die Musikerin Sarah Connor, der

Journalist und Moderator Hajo Schumacher, die britische Sänger Jacob

Banks und die Band „Provinz“

27. Juli, 23.50 Uhr

Gäste: die Schauspielstars Charly Hübner und Maximilian Brückner

sowie die Bands „Giant Rooks“ und „Grossstadtgeflüster“