30.09.2020 22:15 Uhr

Iris Klein rechnet mit den Robens ab: „Labern nur dummes Zeug!“

In kaum einer Sendung im deutschen Fernsehen gab es bisher so viel Streit und Drama wie in der aktuellen Staffel vom "Sommerhaus der Stars". Mittendrin im Getümmel waren auch Iris Klein und ihr Mann Peter.

Ihr Aufenthalt glich einem Sommersturm: Kurz und heftig. Es wurde gelästert, geweint und gestritten. So traf das sympathische TV-Pärchen im „Sommerhaus der Stars“ auf Caro und Andreas Robens, die ihren Unmut über die Begegnung gar nicht erst überspielten.

Und als sich Iris und Peter auf die Seite von Eva Benetatou schlugen, die von allen im Haus gehasst wurde, kippte die Stimmung endgültig. „Die hat sich einfach mit den falschen Leuten eingelassen“, kommentiert Youtuberin Lisha. Die Quittung bekamen Iris Klein und ihr Peter postwendend.

Sie wurden schon nach nur einer Folge wieder aus dem Haus gewählt. klatsch-tratsch.de hat mit dem Promi-Paar gesprochen.

Wie war die kurze Zeit im Sommerhaus für euch?

Die Zeit war, rückblickend auf die wenigen Tage die wir im Haus waren, sehr anstrengend und nervenaufreibend.

Wart ihr froh schnell wieder zu gehen oder wärt ihr lieber länger drin geblieben?

Eigentlich hatten wir uns auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Das hat sich ja nicht erfüllt. Wenn man es im Nachhinein betrachtet waren wir aber froh, so zeitig wieder gehen zu dürfen.

Was sagen eigentlich eure Kinder und Schwiegerkinder zum Einzug ins Sommerhaus?

Unsere Kinder und Schwiegerkinder stehen der Sache positiv gegenüber. Da wir ja alt genug sind, um zu wissen was wir tun und unsere Kinder uns auch genau kennen, wissen sie, dass wir uns schon gut schlagen werden…

In der Show scheint es vielen so, dass ihr euch lieber abgegrenzt hättet.

Wir haben uns nicht bewusst ausgegrenzt. Wir haben viel Zeit mit Eva und Chris verbracht weil wir dort die besseren Gespräche führen konnten, haben aber auch immer wieder den Kontakt und die Gespräche mit den anderen Bewohnern gesucht. Allerdings konnte man deutlich feststellen dass Eva und Chris in der großen Gemeinschaft nicht so integriert waren.

Andrej – aber auch Eva – haben für ihren Auftritt im Sommerhaus einiges an Gegenwind bekommen. Findet ihr den Gegenwind in beide Richtungen gerechtfertigt?

Wenn man die Sendung jetzt als Zuschauer sieht, dann kann man gewisse Strukturen erkennen, die ein soziales Miteinander nicht möglich gemacht haben. Hier hat Andrej klar seinen Teil dazu beigetragen, dass sich die Fronten dann letztendlich so verhärtet haben, wie wir es jetzt wahrnehmen.

Den Gegenwind, den er jetzt verspürt, ist die Resonanz der Zuschauer auf seine Art Dinge zu Händeln. Das kam halt nicht immer positiv rüber. Bei Eva ist es eher darin begründet, dass sie sich dieser Übermacht um Andrej kaum erwehren konnte und vielleicht dann auch das ein oder andere mal mit ihren Äußerungen übers Ziel hinausgeschossen ist. Wir stehen aber immer noch voll hinter Eva, da wir es live miterlebt haben und auch wir es als ziemlich grenzwertig eingeschätzt haben, was dort ablief.

Wen werdet ihr auch nach dem Sommerhaus wiedersehen und wen möchtet ihr nie wieder treffen?

Auf jeden Fall werden wir nach dem Sommerhaus Eva und Chris sowie Diana und Micha wiedersehen. Da haben wir direkt gemerkt, dass die Chemie stimmt. Und das sind Menschen mit denen man gerne Zeit verbringt. Die Robens möchten wir auf gar keinen Fall wieder treffen. Das sind für uns nur noch Namen, die wir am liebsten aus unseren Gedächtnissen streichen würden, denn uns ist unsere Lebenszeit zu wertvoll, um sie mit negativem zu füllen.

Im Oktober soll ja laut Andreas Robens eine Verhandlung gegen Iris stattfinden – worum geht es denn da? Sollten Andreas und Caro Robens tatsächlich alles öffentlich machen?

Da sieht man mal wieder, dass der nur dummes Zeug daher labern und Hetze betreiben kann mit seinem gefährlichen Halbwissen! So wie er es bereits direkt nach unserem Einzug gemacht hat. Er hatte ja auch nichts Besseres zu tun, als die Gruppe direkt mit Falschaussagen und falschen Anschuldigungen gegen Iris und mich einzustimmen. Scheinbar ist das Leben von Andreas so langweilig, dass er sich unser Leben zum Lebensinhalt machen will. Wir wünschen viel Spaß dabei.

Wer war im Sommerhaus deiner Meinung nach real und wer fake?

Wir wissen ja nicht, ob die Bewohner sich im normalen Leben genauso benehmen, wie im Haus. Es ist aber festzustellen, dass Instagram und YouTube nicht die Realität wiedergeben. Wirklich real ist unserer Meinung nach – außer uns – noch Eva, Chris, Diana und Micha. Über die anderen möchten wir nicht urteilen, das sollen bitte die Leser für sich entscheiden.