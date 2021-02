Ist Laura Müller das Küken bei „The Masked Singer“?

19.02.2021 15:44 Uhr

Laura Müller hat sich seit Wochen auf Instagram rar gemacht, die sonst so aktive Influencerin zeigt sich nur noch selten in den sozialen Netzwerken. Hat das etwa einen ganz bestimmten Grund?

In den letzten Monaten war Laura Müller auf Instagram omnipräsent. Warb für Sportkleidung, Lippenstifte, Haarmasken und wuchs zu einer echten Nummer im Influencer-Universum heran.

„The Masked Singer“ hat gestartet

Nachdem sich ihr Mann Michael Wendler mit denkwürdigen Aussagen in Aus katapultierte, verschwand auch Laura immer mehr von der Bildfläche. Jetzt rätseln Fans der blutjungen Laura, ob da vielleicht etwas ganz anderes dahinter stecken könnte.

Seit Dienstag läuft eine neue Staffel der beliebten Ratesendung „The Masked Singer“ und schon jetzt wird spekuliert, welche Stars hinter den Kostümierungen stecken.

Das sind die Tipps

Einige Fans der Sendung vermuten jetzt, dass sogar vielleicht Laura Müller das Küken sein könnte. Denn die bereits jetzt kursierenden Tipps des Senders, könnten auf Laura zu treffen.

So heißt es beispielsweise: „Es hat das Warten satt und will frei sein wie ein Vogel. Es freut sich über Gesellschaft. Es musste üben, üben, üben. Es ist ungeduldig. Es will viel lernen und mit dem Großen auf der Bühne mithalten.“

Fans wollen aus den Tipps die der Sender preisgegeben hat, herauslesen können, dass damit Laura gemeint sein könnte. So rätseln einige Fans auf Instagram: „Laura Wendler hat sich auch ins gemachte Nest gesetzt.“ Und ein andere stimmt ihm zu: „Ich war auch bei Laura Müller wegen des ‚gemachten Nests‘.“

Eigentlich befindet sich Laura in Cape Coral Florida, es dürfte auch aufgrund der aktuellen Corona-Lage gar nicht so einfach sein, einfach mal so nach Deutschland zu fliegen. Die Frage bleibt auch, würde sich ProSieben tatsächlich Laura Müller in die Sendung holen? Wohl eher kaum…

Wer ist der Flamingo?

Neben dem Küken wird auch über den Flamino gerätselt. Heißester Tipp: Olivia Jones! „Heißes Gefieder: Als Showgirl passt Der Flamingo perfekt auf die größte TV-Party Deutschlands ‚The Masked Singer‘. Seine 20.000 Swarovski-Kristalle, 400 Glasperlen und die 4.000 handgefärbten, mit Strass besetzten Straußen-, Marabu- und Hühnerfedern machen den Paradiesvogel zum Hingucker der vierten Staffel“, heißt es laut ProSieben.

Außerdem ist das Kostüm über zwei Meter groß, was auch zu Olivia Jones stattlicher Körpergröße von 1,95 m sehr gut passen würde. Im Lockdown-Livestream auf Twitch „The DRAG Attack hat Drag Queen Veuve Noire eine ältere Gesangsprobe von Olivia vorgespielt. Könnte sie wirklich der Flamingo sein?

(TT)