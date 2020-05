Jacky Wruck gewinnt GNTM 2020: Das Gewinner-Video!

Anmutig und königlich laufen Jacky und Sarah P. ihren letzten Walk bei „Germany’s Next Topmodel“ am späten Donnerstagabend. So kurz vor der Entscheidung beweisen die beiden Models, dass sie beiden Titel verdient hätten.

Doch nur eine kann „Germany’s next Topmodel“ 2020 werden. Welches Cover wird auf der großen Studiowand erscheinen? Es ist das Foto von Jacky Wruck. Sie ist die Siegerin von GNTM 2020! Sarah Posch wird Zweite, Platz 3 belegt Maureen Ugodi.

Lijana Kaggwa war zuvor freiwillig mitten in der Finalshow ausgestiegen. „Ich werde nicht mehr das Futter sein für mehr Hass. Denn ab jetzt höre ich nur noch auf mein Herz. Und deswegen verzichte ich auf das Finale“. (Mehr dazu gibt’s hier!)

Jacky hat sich von der Nachzüglerin zur Top-Favoritin bei „Germany’s next Topmodel“ verwandelt. Dabei halfen ihr vor allem ihre Furchtlosigkeit und ihr Ehrgeiz.

Sie will ihre Leidenschaft ausleben

Jacky ist tiermedizinische Fachangestellte und arbeitet in der Tierarztpraxis ihrer Eltern. Ihre großen Leidenschaften sind die Natur, ihre Tiere und natürlich das Modeln. Jacky lebt nach dem Motto „leben und leben lassen“ und hält nichts von Lästereien.

Ihr ist besonders wichtig, dass Körper und Geist im Einklang sind. Sie macht gerne Yoga, geht im Sommer schwimmen und fährt Fahrrad. Jacky legt Wert auf eine gesunde Ernährung.

„Ich möchte die Welt entdecken, neue Menschen kennenlernen und in erster Linie vor der Kamera stehen und meine Leidenschaft ausleben! Die Leidenschaft des Modelns ausleben! Außerdem liebe ich es, Menschen zu inspirieren und zu unterhalten.“