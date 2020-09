09.09.2020 10:43 Uhr

Jan Böhmermann: Neue Show läuft Freitagnacht

Ab November gibt es am Freitagabend im ZDF ein Satire-Doppelpack: Erst die "heute-show", danach folgt Jan Böhmermanns neues "ZDF Magazin Royale".

Satire folgt auf Satire: Die neue Show von Jan Böhmermann wird im ZDF freitagabends nach der „heute-show“ zu sehen sein. Das bestätigte das öffentlich-rechtliche ZDF am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das neue „ZDF Magazin Royale“ starte am 6. November um 23 Uhr, die Sendedauer werde 30 Minuten sein.

Feuriges Video

Über soziale Kanäle wie Youtube und Twitter gab das Team um Böhmermann das Startdatum der neuen Show in einem kurzen Video bekannt. Darin ist auch das zu sehen: Der TV-Satiriker sitzt im Anzug auf einem Stuhl in einem Raum, der von Flammen umgeben ist, er trinkt in Ruhe aus einer Tasse und sagt zuvor: „Ist doch alles gut.“

Böhmermann hatte mehr als sechs Jahre lang im Spartensender ZDFneo das Magazin „Neo Magazin Royale“ moderiert, die letzte Ausgabe wurde im Dezember ausgestrahlt. Nun bekommt Böhmermann einen Sendeplatz im Hauptprogramm.

Jan Böhmermann: 8 Karriere-Meilensteine

1999: Moderator und Reporter bei Radio Bremen

2004: Wechsel als Moderator und Komiker zu „1 Live“ im WDR.

2007: Böhmermanns sechsteilige Comedy-Show „Echt Böhmermann“ (WDR)

2009: Mitglied im Ensemble der Show von Harald Schmidt (ARD)

2012: Talkshow „Roche & Böhmermann“ mit Charlotte Roche

2013: Radioshow „Sanft & Sorgfältig“ mit Olli Schulz (Radio eins)

2013 – 2019: „Neo Magazin Royal“ (ZDF neo)

2016: Erdogan Skandal mit Schmähgedicht“ im „Neo Magazin Royal“

