Jan Böhmermann übernimmt die Late-Night-Show von Luke Mockridge

Sonntag, 11. November 2018 14:26 Uhr

Was für eine Überraschung: TV-Anarchist Jan Böhmermann übernimmt heute Abend die Gastgeberrolle bei „LUKE! Die Woche und ich“ – der Late-Night-Show von Spaßmacher Luke Mockridge.

Heute um 22:50 Uhr in SAT.1 begrüßt er stilecht am Klavier Luke Mockridge in dessen mehrfach ausgezeichneter Comedy-Show. Und nicht umgekehrt! Doch es kommt noch schöner: Der sichtlich erfreute Entertainer wiederum versetzt den gerade wieder ins Gerde gekommenen Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng beim vereinbarten Interview-Termin. Stattdessen schickt er seinen kleinen Kumpel Robin („der Luke ist so beschäftigt, der kann ja nicht jedes Interview machen“) mit Knopf im Ohr als Fragensteller ins Gespräch.

Jede Menge Projekte

Und als krönenden Abschluss singt zum ersten Mal das Männertrio Luke Mockridge, Jan Böhmermann und Revolverheld-Frontmann Johannes Strate gemeinsam ihren neuen Song „Comedy And Irony“ – in Anlehnung an Paul McCartneys „Ebony And Ivory“. Revolverheld sorgen übrigens als Studioband für den musikalischen Rahmen.

Es gibt noch mehr Neues von Luke. Der 29-Jährige moderiert am 6. Dezember den renommierten Medienpreis ‚1Live Krone‘ in der Bochumer Jahrhunderthalle. Der Radiopreis wird zum 19. Mal verliehen. Zuvor wird am 24. November für seinen Haussender die neue Primetime-Show „CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag“ aufgezeichnet.

„LUKE! Die Woche und ich“ immer sonntags, 22:50 Uhr, in SAT.1