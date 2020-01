Jan Fedder: Trauerfeier wird im TV übertragen

Der NDR filmt die Trauerfeier im Hamburger Michel für den am 30. Dezember gestorbenen Schauspieler. Am 14. Januar, dem Tag der Trauerfeier, wäre er 65 geworden. Nun wird er da beerdigt.

Die Trauerfeier für den gestorbenen Schauspieler Jan Fedder („Großstadtrevier“) kann im Fernsehen live mitverfolgt werden. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) überträgt sie am Dienstag, 14. Januar, ab 13.45 Uhr, wie der Sender am Montag mitteilte.

Auch Online, per App und im Hörfunk werde live berichtet. Die Trauerfeier ist im Hamburger Michel geplant. Fedder wäre an dem Tag der Trauerfeier 65 Jahre alt geworden. Der Schauspieler war am 30. Dezember tot in seiner Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Pauli gefunden worden.

„Ich habe gesoffen wie eine Sau“

Über seine Krankheit hatte Fedder in der Talkshow ‚Reinhold Beckmann trifft…‘ erstmals ausführlicher gesprochen: „Ich war zehn Monate in der Reha und jetzt ist es wieder richtig gut. Es ist erstaunlich, was dieser Körper alles abkann und dass er immer wieder hochkommt.“ Aber die Behandlung habe ihm sehr zu schaffen gemacht: „Die 30 Bestrahlungen, die etwas höher ausfielen als normal, weil das hier im Mund war, das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich überhaupt keine Kraft mehr hatte. Ich konnte noch nicht mal mehr den Telefonhörer halten.“

Dann sei er operiert worden: „Der Professor hat mir ein Drittel von der Zunge rausgenommen. Er wollte die Stimme erhalten. Er hat das alles wunderbar hingekriegt. Mit Ach und Krach.“ Sein großes Problem: „Ich habe gesoffen wie eine Sau. Ich habe jetzt aufgehört, trinke seit zehn Monaten nicht mehr. Ich glaube, es reicht für den Rest des Lebens. Der Körper will nicht mehr.“