Janina Kranz ist die Neue bei GZSZ

Dienstag, 12. Februar 2019 07:58 Uhr

Ab Anfang März 2019 kommt Janina Kranz als Karla in der RTL-Daily „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ nach Berlin und wird dort in den nächsten Monaten für jede Menge Schockmomente sorgen: Sweet but Psycho?

Die Schauspielerin zu RTL: „Ich freue mich unglaublich, bei GZSZ dabei sein zu dürfen. Vor meinem ersten Tag war ich so nervös wie noch nie zuvor in meinem Leben, aber das Team und die Kollegen sind alle wahnsinnig nett und ich freue mich nun jeden Tag aufs Neue, wieder ans Set zu kommen. Die Rolle der Karla wird auf jeden Fall für Action sorgen. Es wird viele Momente geben, in denen man geschockt und sprachlos ist. So geht es zumindest mir jedes Mal, wenn ich die Drehbücher lese.“

Die 1,60m kleine Schauspielerin ist 1994 in Hannover geboren und wohnt in Berlin. Die GZSZ-Gastrolle ist ihre bislang größte TV-Rolle.