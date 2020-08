15.08.2020 16:37 Uhr

Jasmin Tawil: Nach dem Abschied von „Promi BB“ geht’s ins Tonstudio

Jasmin Tawil musste am Freitagabend in der dritten Liveshow von "Promi Big Brother" ihren Hut nehmen. Sie bekam die wenigsten Anrufe.

klatsch-tratsch.de hat mit Jasmin Tawil (38) nach der ersten Nacht in Freiheit geplaudert. Über die Zeit im „Märchenland“, die Mitbewohner und das, was nun im Brandenburgischen vor ihr liegt.

Wie geht es Dir nach Deinem Auszug – und was glaubst du warum Du rausgewählt wurdest?

Ich bin zurück in der Freiheit, das tut mir sehr gut. Endlich keine Kameras mehr, du glaubst nicht wie lange ich gestern Abend geduscht habe. Ich habe mich ausgezogen und bin wie ein Stein ins Bett gefallen und habe richtig lang geschlafen. Heute Morgen habe ich lecker gefrühstückt und einen schönen Kaffee getrunken. Ich hatte ja tagelang nicht einen Kaffee. Endlich hatte ich mal wieder Raum für mich. Das war ein super Experiment für mich, ich brauchte das. Ich habe ganz viel gelernt und mitgenommen.

Das war ja mein erstes Realityformat und ich war am Anfang ganz schon Baff. Die Meisten kamen da mit einem Ego rein und mit einer Mission, sich da selber zu präsentieren. Das hatte ich halt nicht. Ich kam da rein und habe mich gefreut, in einer coolen WG zu wohnen. Dann war ich total eingeschüchtert und verunsichert. Dann kam die Sehnsucht nach meinem Sohn und meine Emotionen sind mit mir durchgegangen.

Man hatte das Gefühl, Du hast Dich im Haus nicht wohl gefühlt, warst eher die stille Beobachterin.

Ich war ziemlich überfordert mit der Situation. Aber es wurde jeden Tag besser. Jeden Tag hat es mir mehr Spaß gemacht. Zum Schluss ist bei mir auch ein Knoten geplatzt und ich konnte mich mehr öffnen. Meine Schüchternheit ging weg. Ich konnte am Anfang auch mit dem einen oder anderen nichts anfangen, was die Themen anging. Ich fühlte mich fehl am Platz. Aber ich bin aufgetaut.

Was hat Dich am meisten gestört?

Die Kameras waren nicht einfach. Die konnte ich auch nicht richtig vergessen. Zwischenzeitlich gelang es mir mal, aber ich bin schon gerne privat. Aber Senay Gueler ist sehr persönlich geworden und hat mich angeschrien und das kann ich auf den Tod nicht ausstehen, wenn ein Mann so mit mir redet. Ich kam da aus der Situation nicht aus. Das war auch der Grund, warum ich mich zurückgezogen habe.

Wirst Du mit jemanden in Kontakt bleiben?

Also mit Werner bin ich verabredet zur Philharmonie in Hamburg. Dann definitiv Matthias (Ikke Hüftgold), von dem war ich positiv überrascht. Ich dachte zuerst „Oh Gott, ein Malle-Sänger“. Aber mega, ein Mega-Typ, der dahinter steckt. Der hat sein Herz an der richtigen Stelle. Der ist ein Teamplayer, ist bodenständig und fleißig. Simone Meckly Ballack hab ich richtig Lust mal zu besuchen, vielleicht sieht man sich nochmal wieder. Und mit Katy Bähm werde ich auf jeden Fall mal in Berlin ausgehen.

Wie geht es jetzt für Dich weiter?

Ich werde mir ein Musikstudio suchen, wo ich neue Songs aufnehmen werde. Dann werde ich mich an den Schreibtisch setzen für ein Buchprojekt. Dann hoffe ich, dass ein Pilot verwirklicht wird, da sind wir schon seit mehreren Wochen im Gespräch, aber man weiß ja wie das mit Projekten ist.

Ich habe ja bei „Promi Big Brother“ mitgemacht um mir den Freiraum zu schaffen, auch für meinen Sohn Ocean. Wir sind gerade erst auf einen alten Bauernhof gezogen. Eine Stunde weg von Berlin. Ich habe eine Super-Miete, das kann ich nur empfehlen. Brandenburg ist ein super Bundesland mit tollen Mietpreisen. Wir leben uns gerade ein und verbringen viel Zeit zusammen.