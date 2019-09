Jeki Yoo & Ellie Park: So sekundenschnell geht Klamottenwechsel, Mädels!

„Das Supertalent“ bei RTL hat mal wieder Kandidaten eingeladen, die bereits in Shows desselben Formats in anderen Länden aufgetreten sind. Das sind heute Abend u.a. Jeki Yoo (31) und Ellie Park (36). Sie präsentieren einen sogenannten Quick-Change. Einen was?

Kennengelernt haben sich die beiden 2009 bei einem Zauber-Auftritt in Südkorea. „Ich habe mich sofort in sie verliebt und versucht, ihr Herz zu gewinnen“, schwärmt Jeki. Das gelang ihm allerdings erst zwei Jahre später. Inzwischen sind die beiden Südkoreaner verheiratet und stehen seit sieben Jahren auch gemeinsam auf der Bühne.

Jeki und Ellie wollen Jury und Publikum mit ihrer Quick-Change-Show verblüffen, bei der sie in Sekundenschnelle ihre Outfits wechseln. Dies alles ist keine Zauberei, sondern die besondere Begabung von Varieté-Künstlern, die mit rasanter Schnelligkeit ihre Kostüme wechseln zu können.

Wer wissen will wie’s geht: Mal genau hinschauen in unseren Videos. Am Anfang ihrer Auftritte sind die Herrschaften doch relativ dick angezogen…

Sos und Victoria Petrosyan sind die Schnellsten der Welt

In der britischen Castingshow „Britain’s Got Talent“ kamen die beiden mit ihrer Nummer letzten Jahr natürlich mühelos weiter. Doch die Weltbesten sind sie nicht! Das schnellste Quick-Change-Duo der Welt ist Sos und Victoria Petrosyan – ein deutsch-armenisch-russisches Paar – siehe das zweite Vdeo unten!

Übrigens: So neu ist die Idee gar nicht. In der Fachliteratur wird der Quick-Change zum ersten Mal in dem Buch von Will Goldston (1878–1948) „The Magician Annual“ beschrieben.