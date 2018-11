Jens Büchner: So trauert Kumpel Frank Fussbroich

Dienstag, 20. November 2018 17:36 Uhr

Die beiden Reality-TV-Darsteller Jens Büchner und Frank Fussbroich lernten sich im „Sommerhaus der Stars“ kennen und wurden zu guten Freunden.

In regelmäßigen Abständen sahen sie sich und das auch wenige Wochen vor seinem Tod. Frank bemerkte nicht, dass etwas mit seinem Kumpel nicht stimmte, wie er gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung erzählt: „Nein, das habe ich nicht gemerkt. Ich habe Jens, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch beim letzten Treffen wiedergesehen. Genauso lustig, genauso nett.“

Quelle: instagram.com

Jens Büchner war ein guter Mensch

Die Schreckensnachricht war für Fussbroich sitzt nach wie vor tief: „Als ich das gehört habe … da zieht es dir die Beine weg. Ich habe die ganze Zeit geweint. Jens wird mir immer fehlen. Wir kannten uns zwar nur eine kurze Zeit, aber es fühlt sich an, als würden die mir ein Stück aus dem Herz rausreißen.“

Quelle: instagram.com

Seinen guten Freund wird Frank stets in Erinnerung behalten und erinnert sich an einen Moment aus der jüngsten Vergangenheit zurück: „Als wir aus dem Kino kamen, saß auf der Straße ein Bettler. Jens ging zu ihm hin. Ich fragte Dani: Was macht er denn da? Und sie antworte: Er gibt ihm 20 Euro. Das macht er immer – weil es ihm gut geht.“