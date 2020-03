Jodie Comer suchte nicht nach einem Freund

Jodie Comer verriet erstmals, wie es ist in einer Beziehung zu sein nachdem man glücklicher Single war. Die Schauspielerin kann sich nach ihrer Golden Globe-Nominierung in diesem Jahr auch über privates Glück freuen!

Die 26-jährige Schauspielerin Jodie Comer erzählte in einem Vogue-Interview, dass sie eine Zeit lang Single und glücklich damit war. Sei sei sehr zufrieden mit ihrem Leben gewesen und habe nicht aktiv nach einem Freund gesucht. Aber dann „fügte sich alles irgendwie zusammen“ und jetzt befindet sich die Blondine in einer Beziehung, was das Größte für sie sei.

Quelle: instagram.com

Sie steckt tief drin

Als sie von dem Magazin zum Thema Liebe befragt wurde, ließ sich Jodie entlocken: „Ich stecke sehr tief drin. Ich glaube, die Liebe ist das Beste. Ich war eine Zeit lang Single und bin einfach irgendwie mit dem Strom geschwommen und mein Ding gemacht. Das ist es, nicht wahr? Wenn man entspannt ist und das Universum tun lässt, was es tut, dann fügt sich alles irgendwie zusammen. Und genau das ist auch passiert. Was großartig ist.”

Quelle: instagram.com

Die britische Darstellerin begann ihre Karriere, als sie gerade erst 12 Jahre alt war und obwohl sie seitdem die meiste Zeit gearbeitet hatte, erinnerte sich die Blondine an eine Zeit, in der sie“nach Verzweiflung stank“.

Das rührte aber daher, dass sie mehrere Monate lang Probleme bei der Jobsuche hatte. Dem britischen Magazin sagte Comer: „Ich erinnere mich, dass es ein Jahr gab, in dem ich acht oder neun Monate nicht gearbeitet habe. Man steht morgens auf, macht sich fertig, geht zum Bahnhof, um zwei Stunden mit dem Zug zu fahren, zum Vorsprechen, ist 10 Minuten lang da drin und kommt dann den ganzen Weg nach Hause. Manchmal habe ich das dreimal die Woche gemacht.”

Quelle: instagram.com

Vorläufig muss die 26-Jährige keine Jobängste mehr haben, denn mit ihrer Hauptrolle als psychotische Mörderin in „Killing Eve“ feiert sie seit zwei Staffeln große Erfolge. Jodie war unter anderem für einen SAG-Award, einen Golden Globe und einen MTV Movie Award nominiert. Für die Rolle bekam sie 2020 sogar einen Emmy!