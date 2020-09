17.09.2020 18:55 Uhr

Jonathan Elias Weiske ist der neue Hottie bei „Unter uns“

Es gibt einen neuen Frauenschwarm bei "Unter uns": Jonathan Elias Weiske sorgt in seiner Rolle als gutaussehender Medizinstudent für die ein oder andere Überraschung.

Jonathan Elias Weiske ist der neue Hottie bei der RTL-Kultserie „Unter uns“! Er spielt Sebastian Hoffmann, der sein praktisches Jahr in der Arztpraxis von Sina Hirschberger (Valea Scalabrino) ableistet.

Jonathan Elias Weiske erobert die Schillerallee

Der angehende Mediziner ist gutaussehend und sich seiner Ausstrahlung sehr bewusst. Aus reichem Elternhaus stammend legt er besonderen Wert darauf, es selbst geschafft zu haben.

Als er in der Konditorei „Weigel“ dem kleinen Julius (Paul Eilert), Pflegekind von Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) nach einem Wespenstich das Leben rettet, schließen ihn die Bewohner der Schillerallee sofort in ihr Herz.

Jonathan stammt aus einer Schauspielerfamilie

Nach dem ganzen Drama hat Sebastian jedoch nur noch Augen für die schöne Vivien (Sharon Berlinghoff), die während des gesamten Vorfalls mit dabei war. Ist bei ihr auch der Funke übergesprungen? Doch auch Sebastian hat so seine Geheimnisse…

Jonathan Elias Weiske wurde die Schauspielerei schon von klein auf in die Wiege gelegt. Sowohl sein Vater, Oliver Betke, als auch seine Mutter, Claudia Weiske, sind erfolgreiche Schauspieler.

Seine Mutter ist ein Soap-Star

Millionen kennen Jonathans Mutter aus der Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wo sie viele Jahre die Rolle der Elke Opitz spielte. Kein Wunder also, dass der 24-Jährige in die Fußstapfen seiner Eltern tritt.

Bereits mit fünf Jahren stand er das erste Mal für die ZDF-Serie „Herzschlag“ vor der Kamera, danach folgten weitere Rollen in Produktionen wie „Der Lehrer“ (RTL), „SOKO“ (ZDF) oder „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ (ARD).

Darauf freut er sich besonders

Nun zieht der in Berlin geborene Schauspieler in die „Schillerallee“ und sorgt dort für die ein oder andere Überraschung. Die erste Folge mit Jonathan Elias Weiske als Sebastian Hoffmann gibt es am 24.09.2020 im TV zu sehen und für Premium TVNOW-Nutzer bereits am 17.09.2020.

Besonders freut sich der 24-Jährige „auf einen schönen Ausflug aus der Berlin-Quarantäne ins weit entfernte Köln mit vielen tollen Menschen, Orten und Erfahrungen“.