Jule Gölsdorf neu beim Sat.1-Frühstücksfernsehen

Jule Gölsdorf geht zum Frühstücksfernsehen.

25.03.2021 14:10 Uhr

Wer ist die Neue am frühen Morgen bei Sat.1? Frühaufsteher werden die Journalistin Jule Göllsdorf schon ab Freitag zu Gesicht bekommen.

Ein neues Gesicht beim Sat.1-Frühstücksfernsehen – Jule Gölsdorf wird von diesem Freitag an das Nachrichtenteam von Ina Dietz und Max Oppel verstärken.

„Mit den Menschen frühmorgens gemeinsam in den Tag zu starten, ist etwas ganz Besonderes. Die gute Stimmung dort ist einfach ansteckend und das ist – ebenso wie guter Journalismus – extrem wichtig in diesen Zeiten!“, wurde die 45-Jährige in einer Mitteilung zitiert.

Aktuell moderiert die Journalistin bei NDR-Info. Zudem sprach sie zwölf Jahre lang die Nachrichten von ntv und moderierte bei dem Sender auch das Format „ntv Wissen“.