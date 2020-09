09.09.2020 18:00 Uhr

„Kampf der Realitystars“: Das passiert im Finale

Beim großen Finale von "Kampf der Realitystars" geht es nochmal um alles oder nichts. Welcher Kandidat darf die Siegprämie mit nach Hause nehmen?

Der Gewinner von „Kampf der Realitystars“ darf sich über 50.000 Euro Preisgeld freuen. Doch bevor im großen Finale der Realitystar 2020 gekürt wird, geht es ein letztes Mal richtig rund. Denn ab jetzt kämpft jeder gegen jeden!

Zwei müssen gehen

Der Starblitz verkündet: Zwei Stars packen noch vor dem Finale ihre Koffer. Nur wer im ersten Safety-Spiel „Tic Tac Toe” sein Wissen unter Beweis stellen kann oder es schafft im zweiten Safety-Spiel nicht auf der glitschigen „Schleimspur” auszurutschen kann sich safen und ist in der vorletzten Stunde der Wahrheit sicher.

In der Salsa geht’s zur Sache

Denn die beiden Gewinner der Safety-Spiele können in diesem kleinen Finale nicht nominiert werden und haben sich somit für das große Finalspiel qualifiziert. In der Sala lassen es unsere Realitystars diese Woche so richtig krachen und feiern die wildeste Party überhaupt.

Jeder versucht ein letztes Mal mit allen Mitteln zu liefern, was für Sensationen und Schlagzeilen sorgen wird. Gibt es demnächst das erste offizielle RTLZWEI-Baby? – Kate Merlan verkündet, nämlich dass sie Sam Dylans Kind austragen möchte. Love Island Melissa bricht unter dem Final-Druck in Tränen aus.

Kevin Pannewitz fährt die Ellenbogen aus

Der Konkurrenzkampf war niemals größer und spätestens jetzt traut keiner keinem mehr. Sogar Ex-Fußballer Kevin Pannewitz legt seine Fairplay-Mentalität beiseite und arbeitet an seinem eigenen Schlachtplan – das Taktieren beginnt. Im Finalspiel „Ich bin ein Star und brauche das Geld“ geben die vier Finalisten noch mal alles.

Wer gewinnt die meisten Punkte?

Der Promi, der es jetzt schafft, die meisten Punkte zu machen, gewinnt alles. Wer hat dieses Jahr die größte Außenwirkung beim TV-Publikum? Wer ist in der Lage, die beste Unterhaltung zu liefern? Für wen geht im großen Finale der Traum vom Titel „Realitystar 2020“ und den 50.000 € Preisgeld in Erfüllung?

„Kampf der Realitystars“, das große Finale heute um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.