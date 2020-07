Donnerstag, 23. Juli 2020 09:43 Uhr

„Kampf der Realitystars“: Der Bachelor flog in der 1. Runde raus

Der Auftakt der neuen RTLZwei-Show "Kampf der Realitystars" verlief am Mittwochabend quotentechnisch vielversprechend. Zwei mussten ihren Hut nehmen. Ein Verlust ist es nicht.

RTL-Bachelor und Ex-Mr.-Germany von 2013 Oliver Sanne (33) sowie Reality-Darsteller Hubert Fella (52, „Hot oder Schrott“) mussten in der ersten Folge der neuen, in Thailand aufgezeichneten Show schon in der ersten Folge gehen. Rausgevotet wurden sie allerdings von den vier Neuzugängen Bachelor-Kandidatin Georgina Fleur (30), „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan und den Tennis-Zwillinge Tayisiya und Yana Morderger (23).

Momo ist das süße Highlight

Das neue Format erreichte zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr 7,1 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Insbesondere bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) war die Sendung erfolgreich und erzielte hier für den Sender durchaus revolutionäre 13,3 % MA. Den Kampf um den Titel „Realitystar 2020“ und das Moderationsdebüt von Cathy Hummels verfolgten bis zu 1,15 Mio. Zuschauer gesamt.

Hummels trat allerdings erst nach zwei Stunden auf den Plan, kündigte das Voting der vier o.g. Neuzugänge an und verschwand dann wieder ganz schnell in der Dunkelheit. Als Serien-Liebling dürfte sich Ex-DSDS-Sänger Momo Chahine herauskristallisieren.

Vieldiskutiert bei Twitter

Fazit: Von Quoten und Zoten wie bei „Promis unter Palmen“ oder dem „Sommerhaus der Stars“ darf man noch träumen, es ging anständig und gesittet zu. Und Ärger gab’s auch kaum. Abgesehen davon, dass Sandy Fähse (Ex-„Berlin – Tag & Nacht“) unerlaubt im Meer baden ging.

Abseits der TV-Bildschirme war das Format sehr gefragt: Der Hashtag #KampfderRealitystars war über die gesamte Prime Time das meistdiskutierte Thema bei den deutschen „Twitter“-Usern.

„Kampf der Realitystars“ läuft ab dem 22. Juli in acht Folgen jeweils mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.