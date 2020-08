19.08.2020 14:01 Uhr

„Kampf der Realitystars“: Die GNTM-Megazicke und der VOX-Auswanderer kommen

Ex-„GNTM“-Kandidatin Zoe Saip und Steff Jerkel („Goodbye Deutschland“) sind neu dabei und sorgen für Zoff

Alle Kandidaten müssen sich in der fünften Folge einer gewichtigen Challenge stellen: Sie sollen gemeinsam acht Kilo zunehmen – sonst wird’s schmutzig.

Das passiert in der neuen Folge

Auch in dieser Folge rotiert das Promikarussell beim Kampf der Realitystars. Nachdem sich zuletzt wieder ein Kandidatenduo verabschieden musste, ziehen nun mit „GNTM“-Megazicke Zoe Saip und dem aus „Goodbye Deutschland“ bekannten Mallorca-Macho Steff Jerkel zwei Neulinge ein. Die beiden lassen es gleich richtig krachen!

Doch damit nicht genug – auch sonst knallt es unter den Sala-Bewohnern gewaltig. Beim Spiel „Limousinenservice“ müssen sie sich einer gewichtigen Herausforderung stellen: Es geht darum, gemeinsam acht Kilogramm zuzunehmen. Sollte das nicht gelingen, wird ihnen das Wasser abgestellt. Dick oder Dreckig? Wofür werden sich die Trash-Helden entscheiden?

Fragen auf dem Roten Teppich

Beim Spiel „Interview-Marathon“ müssen die Trash-TV-Helden ihre Reporter-Standfestigkeit behaupten und auf dem roten Teppich möglichst viele Interviewfragen richtig beantworten. Das Gewinner-Team kann sich vor der Rauswahl aus der Show schützen und hält zusätzlich noch einen besonderen Trumpf in Händen.

Einer will freiwillig gehen

Vor allem Macho-Mann Steff eckt bei den Damen der Runde an und sorgt bei der Stunde der Wahrheit für eine böse Überraschung…

Bei der Stunde der Wahrheit will einer Promis die Show freiwillig verlassen und auf 50.000 Euro Preisgeld verzichten – definitiv steht fest, dass zwei Realitystars noch am gleichen Abend ihre Koffer packen müssen.

Das ist „Kampf der Realitystars“

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel „Realitystar 2020“. Doch auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Jede Woche müssen zwei Teilnehmer die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der „Stunde der Wahrheit“ stellen. Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert.

„Kampf der Realitystars“, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.