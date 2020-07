Mittwoch, 29. Juli 2020 11:15 Uhr

„Kampf der Realitystars“ Folge 2: Diese zwei Neuen werden angeschwemmt

Die erste Stunde der Wahrheit ist vorbei, doch das Drama in der Sala geht weiter. Eine Runde Flaschendrehen mit den Neuankömmlingen Johannes Haller und Melissa Damilia läuft aus dem Ruder und sorgt für bittere Tränen.

Annemarie Eilfeld erfährt von der turbulenten Vergangenheit ihres Freundes und die Zwillinge müssen sich gegen fiese Sprüche wehren. Als unsere Sternchen die Gelegenheit bekommen, sich beim Spiel „Cocktailparty“ für die nächste Folge zu sichern, kippt die Stimmung und die gesamte Situation droht zu eskalieren…

Zwei Neue kommen

Die Realitystars haben sich langsam in der Sala eingelebt und versuchen, die letzte Stunde der Wahrheit zu verdauen – Hubert Fella und Oliver Sanne mussten die Show ja in der letzten Woche verlassen. Doch kaum sind sie aus ihrem Schönheitsschlaf erwacht, legt auch schon das erste Boot mit Neuankömmling und Bachelor-Kandidat Johannes Haller an, dicht gefolgt von „Love Island“- Sternchen Melissa Damilia.

Die Wand der Wahrheit enthüllt mal wieder die Meinung der Zuschauer über unsere Realitystars und bringt den ein oder anderen zur Verzweiflung. Die beiden Neuen mit der besonderen Macht, Kontrahenten aus dem Spiel zu schmeißen, scheinen sich schnell im Potpourri an Charakteren einzuleben.

Diesmal geht’s um die Schränke

Doch nach den verlorenen Betten aus Folge 1 geht es im Spiel „Privatinsolvenz“ nicht nur um das sensible Thema Geld – denn wir decken auf, wer von unseren Stars am meisten verdient – sondern auch um den Schrank. Für jede verlorenen Runde wird ein Kleiderschrank inklusive Füllung verschlossen, und zwar auf unbestimmte Zeit. Fies! Das sorgt für bittere Tränen und sehr viel Zoff in der Sala.

In scheinbar ausgelassener Runde stellt Sandy Fähse fest, dass er Annemarie Eilfelds Freund besser kennt, als ihr lieb ist. Dass der ein Leben vor ihrer Beziehung gehabt zu haben scheint, zerstört Annemaries Weltbild. Es fließen bittere Tränen der Enttäuschung – auch bei

den Zwillingen. Durch einen vermeintlich harmlosen Spruch von Johannes Haller kippt der komplette Abend und die Situation läuft aus dem Ruder.

Die Stunde der Wahrheit

Zum Glück können sich die Stars beim Safety-Spiel „Cocktailparty“ nicht nur für die bevorstehende Stunde der Wahrheit mit Moderatorin Cathy Hummels sichern, sondern auch ein bisschen vom Stress in der Sala abschalten. Doch einige Stars wollen das freundliche Angebot nicht annehmen und das gesamte Spiel eskaliert…

Nur eines haben sie dabei scheinbar vergessen: Wer sich im Spiel nicht sichert, kann am Ende von Melissa und Johannes rausgewählt werden. Es kommt zu unangenehmen Überraschungen…

So funktioniert die Show

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel „Realitystar 2020“. Doch auch abseits der Spiele sollen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Jede Woche müssen zwei Teilnehmer die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der „Stunde der Wahrheit“ stellen.

„Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auch auf TVNOW verfügbar.