Dienstag, 21. Juli 2020 17:13 Uhr

„Kampf der Realitystars“: Johannes Haller trifft auf Erzfeind Willi Herren

Am Mittwochabend startet die neue Trash-Sendung "Kampf der Realitystars" und Willi Herren und Johannes Haller werden dort erneut aufeinander treffen. Die beiden sind sich seit der gemeinsamen Teilnahme im "Sommerhaus der Stars" Spinnefeind!

Was war damals passiert? Zusammengefasst: Weder Johannes Haller, noch Willi Herren wollten damals das Sommerhaus verlassen und Willi versicherte Johannes, dass er ihn nicht nominieren würde. Es kam natürlich ganz anders und Haller und seine damalige Freundin Yeliz Koc mussten die Sendung verlassen. Danach folgte ein heftiger Zoff und es fielen galante Beleidigungen wie „Frauenschläger“ oder „trockener Alkoholiker“.

„Er geht über Leichen“

Jetzt werden Johannes und Willi bei „Kampf der Realitystars“ wieder aufeinander treffen und das riecht nach ärger. Vorab ließ Malle-Sänger Willi gegenüber RTLZWEI verlauten: „Ich habe aus einem alten Format einen Kontrahenten, dem ich nicht gerne begegnen würde, nämlich Johannes Haller. Falls ich auf ihn treffen sollte, weiß ich noch nicht, wie ich reagieren werde.“

Und weiter: „Ich glaube, ich werde ‚Tag‘ sagen. Wenn wir gemeinsame Teamaufgaben haben, sind wir in diesem Moment ein Team, aber danach gehe ich ihm aus dem Weg. Dieser Mensch hat mir sehr viel angetan und geht über Leichen.“

Beide wollen gewinnen

Mallorca-Sänger und Ex-„Lindenstrassen“-Star Herren selbst hofft auf den Sieg und will alles geben: „Ich habe schon bei einigen Formaten mitgemacht und bin Zweiter, Dritter und Vierter geworden. Jetzt will ich mal versuchen, zu gewinnen.“

Aber auch der schöne Johannes will den Sieg für sich entscheiden, auch wenn er etwas lockerer an die Sache heran geht. Er erklärt: „Meine Geheimwaffe ist, dass ich nicht alles so ernst nehme und locker an die Sache rangehe. Obwohl ich sehr ehrgeizig bin, versuche ich das Ganze nicht zu verbissen zu sehen.“

Wie die beiden tatsächlich reagieren, wenn sie sich in Thailand begegnen, gibt es ab dem 22. Juli in acht Folgen jeweils mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.