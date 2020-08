26.08.2020 18:13 Uhr

„Kampf der Realitystars“: Mega-Drama zwischen Willi Herren und Model-Zicke Zoe

Neue Realitys braucht der Starstrand! Nachdem „Love Island“ Dijana und „Curvy- Supermodel“-Kandidatin Aurelie Tshamala in der Stunde der Wahrheit von ihren Reality-Kollegen aus der Show geworfen wurden, stranden zwei neue Realitystars in der Sala.

Ihre Mission bei „Kampf der Realitystars“ ist auch in dieser Woche: Möglichst viel Sendezeit für sich beanspruchen und in der Stunde der Wahrheit einen alteingesessenen Star aus dem Haus jagen.

Der nächste „Kampf der Realitystars“-Zoff steht an

Diese Woche stürzen sich Ex-Fußballstar Kevin Pannewitz und Mallorca-Sängerin Krümel (Marion Pfaff) aus Krümels Stadl ins wilde Promi-Getümmel von RTLZWEI.

Nach der extrem emotionalen Stunde der Wahrheit und dem tränenreichen Abschied von Dijana und Aurelie in der letzten Folge, sehnen sich unsere Realitys nach nichts mehr als ein wenig Ruhe und Frieden. Doch es dauert nicht lange und schon entfacht neuer Streit und noch mehr Drama.

Zwischen Momo und Sam fliegen die Fetzen

Im Wettstreit um den Sieg wird härter gekämpft als je zuvor! Nicht nur zwischen Willi Herren und Model-Zicke Zoe wird es laut, auch „DSDS“-Momo und Prince nicht so charming Kandidat Sam geraten aneinander.

Mittendrin stehen die Neuen Kevin Pannewitz und Krümel und fragen sich, ob sie am Starstrand oder doch in einem Irrenhaus gelandet sind…

Eine überraschende Wendung bei der Nominierung

Beim Spiel „Shitstorm“ braut sich ordentlich Unheil über den Kandidaten zusammen und beim Safety-Spiel versuchen die Stars, sich selbst am schnellsten „Auf die Titelseite“ zu bringen.

Richtig spannend wird es auch diese Woche wieder bei der Stunde der Wahrheit – die Zuschauer können sich auf eine überraschende Wendung gefasst machen.

Darum geht’s bei „Kampf der Realitystars“

Am Traumstrand in Thailand ka?mpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegpra?mie und den begehrten Titel „Realitystar 2020“.

Doch auch abseits der Spiele mu?ssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Jede Woche mu?ssen zwei Teilnehmer die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der „Stunde der Wahrheit“ stellen.

„Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss bei tvnow.de verfügbar.