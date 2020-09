02.09.2020 22:30 Uhr

„Kampf der Realitystars“: Steff & Krümel sind raus – und nun?

"Kampf der Realitystars" neigt sich dem Ende zu. Vier flogen im Halbfinale raus, zwei davon sind aus der Mallorca-Fraktion der VOX-Auswanderer.

Steff Jerkel und Marion „Krümel“ Pfaff wurden neben Momo und Johannes Haller am Mittwochabend in der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ rausgewählt. Nach ihrem Rauswurf sprachen die beiden Gastronomen aus „Goodbye Deutschland“ mehr über die Ereignisse am Strand in Thailand.

Steff, du bist jetzt nicht mehr in der Sala. Was ist denn heute passiert?

Ich wurde heute in der Stunde der Wahrheit rausgewählt, aber das ist okay. Es wurden vier Personen rausgewählt, es gab einen Rundumschlag. In der ersten Runde wurde ich nicht rausgewählt, aber in der zweiten. Das ist aber in Ordnung. Es sind gute Leute drinnen und jeder von denen hat es verdient. Ich hoffe, sie haben ein top Finale.

Wem würdest du den Sieg gönnen?

Ich würde allen im Finale den Sieg gönnen, aber natürlich am allermeisten Willi. Er ist der Mann, der da drinnen wirklich kämpft bis zum Umfallen, der Entertainment macht und der Show guttut. Auch Georgina ist für die Show der absolute Hammer. Sie macht eine tolle Stimmung. Vielen Leuten ist sie quergelegen, aber ich fand sie erfrischend. Auch Kevin ist ein Top-Typ und hat alle Chancen zu gewinnen. Am meisten würde ich es aber Willi und Georgina gönnen. Melissa ist zwar auch lieb und nett, aber zu still.

Liegt dir noch etwas auf dem Herzen?

Ich bin in die Show reingegangen, hab gleich einen getrunken und natürlich ein paar Sachen rausgehauen. Ich bin ja schon nüchtern ziemlich direkt und poltere los, viele missverstehen mich, weil ich es nicht sanft rüberbringe. Da gab es schon am ersten Abend ziemlich viel Krach, aber ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Einiges war aber auch echt drüber und ich glaube, viele, die mich kennenlernen wollten, haben mich auch noch von einer anderen Seite kennengelernt. So schlimm bin ich nämlich gar nicht.

Was sind deine letzten Worte an die Zuschauer?

Ich habe zwar am ersten Abend etwas über die Stränge geschlagen, aber ich hoffe ihr guckt euch an, wie ich danach so drauf war. Es gibt auch noch einen anderen Steff, den viele nicht kennen. Ich habe auch gute Seiten. Ich bin zwar manchmal drüber und direkt, aber so bin ich. Die einen mögen mich die anderen nicht.

Krümel, du bist jetzt nicht mehr in der Sala. Was ist denn heute passiert?

Mein Rauswurf aus der Sala war sehr interessant für mich. Ich habe mich geehrt gefühlt, so viel Lob zu bekommen. Es hat mich gefreut, dass ich so ein starker Gegner bin. Als ich aber in die Sala gegangen bin, um meinen Koffer zu holen, saß da Johannes. Ich habe ihn gefragt, ob wir noch gemeinsam ein Bier trinken wollen. Er sagte nur „Geh mir aus den Augen, ich möchte dich jetzt nicht in meiner Nähe haben.“ Das habe ich dann auch getan. Aber oben an den Treppen habe ich ihn wieder getroffen. Da musste ich mir ganz schön was anhören. Ich wurde sehr beschimpft, er war wütend auf mein Plädoyer. Ich hätte es aber nicht anders sagen können, denn das war mein Empfinden, wie ich ihn in den letzten sechs Tagen erlebt habe. Falls ich mich doch in ihm getäuscht habe, tut es mir leid, aber ich bereue nicht, was ich gesagt habe.

Wem würdest du den Sieg wünschen?

Ich wünsche mir von ganzem Herzen, das Willi das Ding nach Hause holt. Ich würde es aber auch Georgina, Kate oder Melissa gönnen. Verdient haben sie es alle. Ich finde, dass die Richtigen im Finale sind und ich drücke allen die Daumen.

Was sind deine letzten Worte?

Es war für mich eine mega geile Zeit. Johannes meinte zwar, nach der Ausstrahlung würden mich alle Menschen hassen wegen meiner Falschheit, aber ich fand mich nicht falsch. Ich habe nur gesagt, was ich denke und alle, die mich kennen, wissen, dass ich so bin. Wenn man das nicht verkraftet, glaube ich, läuft einfach bei dieser Person etwas verkehrt. Mir soll man lieber ins Gesicht sagen, was man von mir hält, anstatt mir ein Lächeln zu schenken und mir danach die Messer in den Rücken zu rammen. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich hatte tierisch Spaß, ich hatte tolle sechs Tage. Die Spiele haben großen Spaß gemacht. Ich würde es immer wieder tun.

„Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 bei RTLZWEI.