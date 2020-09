02.09.2020 17:49 Uhr

„Kampf der Realitystars“: Zum Halbfinale müssen vier Kandidaten gehen

Beim "Kampf der Realitystars" geht es nun ans Eingemachte. In der vorletzten Folge fliegen gleich vier Kandidaten raus und ein Paar kommt sich näher...

Halbfinale am Starstrand in Thailand! Nach einer weiteren bösen Stunde der Wahrheit, in der Marcellino und Zoe das Ticket ins Halbfinale knapp verpasst haben, steht fest, für wen die Chance auf den Titel „Realitystar des Jahres“ zum Greifen nah ist. Der Kampf um den Titel und 50.000 Euro Preisgeld wird härter und schmutziger als je zuvor.

Ab jetzt wird ausgesiebt: Die Promi-Yacht bringt dieses Mal keine neuen Stars mehr in der Sala vorbei. Dafür erhalten die die mehr oder minder Selbstdarsteller eine ganz besondere Überraschung aus der Heimat – doch manche gehen leer aus!

Zwischen Kate Merlan und DSDS-Momo knistert’s

Im Kampf um 50.000 Euro und den Titel „Realitystar des Jahres“ geben wieder alle ihr Bestes, um genug Sendezeit für sich zu kreieren – und ein Reality-Promi darf sich ganz besonders freuen: Er wird von der Gruppe bereits jetzt ins Finale gewählt und ist dem Titel damit näher als alle anderen! Der „Starblitz“ verkündet dann eine folgenschwere Nachricht: In der Stunde der Wahrheit müssen dieses Mal vier Stars gehen! Damit ist jeder zweite Star vom Ausscheiden bedroht. Zwischen Kate Merlan und DSDS-Momo knistert es gewaltig, sie kommen sich näher als je zuvor…

Über „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel „Realitystar 2020“. Doch auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten.

Jede Woche müssen zwei Teilnehmer die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der „Stunde der Wahrheit“ stellen.