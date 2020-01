Karl Lagerfeld: TV-Doku zum ersten Todestag

Am 19. Februar jährt sich der Todestag des deutschen Modeschöpfers Karl Lagerfeld schon zum ersten Mal. RTL Living sendet in Erinnerung an die Kult-Ikone an diesem Abend ab 20.15 Uhr die Dokumentation „Lagerfeld, der einsame König“ und ab 21.10 Uhr erstmals die Doku-Reihe „Im Hause Chanel“.

Ein weiß gepuderter Zopf, eine dunkle Sonnenbrille und ein gestärkter Kragen – das waren die bekannten Markenzeichen des deutschen Modeschöpfers Karl Lagerfeld, der mehr als ein halbes Jahrhundert stilprägende Mode gestaltete und auch erfolgreich in den Bereichen Werbung, Design, Fotografie und Kunst tätig war.

Fieberhafte Stressmomente

Mit 85 Jahren verstarb der gebürtige Hamburger am 19. Februar 2019 in seiner geliebten Wahlheimat Paris. In der Modewelt hat sich Lagerfeld nicht nur als Person, sondern auch durch seine unverwechselbare Kunst, ein Denkmal gesetzt. RTL Living blickt mit zwei Dokumentationen auf sein Lebenswerk zurück.

Die in Frankreich produzierte Doku-Reihe „Im Hause Chanel“ (aus 2005) gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen des renommierten Modehauses. Jedes Jahr entwarf „Monsieur Karl“ acht Kollektionen für Chanel: vier Prêt-à-Porter-Kollektionen, zwei Vorkollektionen und zwei Haute-Couture-Kollektionen.

In der Doku begleitet der Filmemacher Loïc Prigent den Modeschöpfer, aber vor allem seine Näherinnen, bei ihrer täglichen Arbeit rund um die Entstehung einer neuen Haute-Couture Kollektion. Aus nächster Nähe zeigt er alle Rituale, fieberhafte Stressmomente, Höhe- und Tiefpunkte und wie Lagerfeld als Meister seiner Kunst ihre Arbeit bestimmt.

Zuvor enthüllt RTL Living mit der Dokumentation „Lagerfeld, der einsame König“ (aus 2008) um 20.15 Uhr mehr über die Person Karl Lagerfeld. Welcher Mensch verbarg sich hinter der mysteriösen und schillernden Fassade? Der gefeierte Modezar lässt darin intime Einblicke in sein Leben zu, spricht über seinen Werdegang und seine Lebensphilosophie.

Die aufschlussreichen Interviews, seltenes Archivmaterial und private Fotos zeichnen dabei ein facettenreiches Porträt eines umtriebigen und vielschichtigen Künstlers. Beide Dokumentationen sind auch bei TVNOW abrufbar.