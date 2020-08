22.08.2020 18:46 Uhr

Kathy Kelly: Hier meldet sich der strahlende Sohn Sean bei Mama!

Am Freitagabend bekamen die Bewohner des Märchenschlosses Video-Grüße von ihren Liebsten. Darunter war auch Kathy Kellys Sohn.

Videobotschaften von Freunden und Familie rühren die Bewohner zu Tränen: Nachdem sie zum Teil über zwei Wochen keinen Kontakt zu ihren Liebsten hatten, erreicht sie digitale Post von Zuhause. Kathy Kelly (56) bekommt sogar prominente Grüße – und das von keiner anderen als der kultigen Lästerschwester Désirée Nick! Die wünscht ihrer guten Freundin nämlich den Sieg bei „Promi Big Brother“ 2020!

„Hab Dich lieb“

Ihr Sohn Sean Richard van Hille ist heute 28, wohnt noch bei seiner berühmten Mama und grüßte Kathy Kelly ebenfalls mittels überraschender Videobotschaft. Man steht dem schmucken Kerlchen das Kelly-Gen an den Augen an. Die Verwandtschaft ist nicht zu leugnen und steht ihm ins Gesicht geschrieben. „Hallo Mama, hoffe Dir geht’s gut! ich wünsche Dir ’ne schöne Zeit. Ich hoffe Dass Du mit viel Erfahrung und Späßchen zurückkommst. Freu mich wenn Du wieder da bist. Hab Dich lieb.“ (Das Video gibt’s unten!)

Katy Kelly hat 26kg abgenommen

Erst letztes Jahr sprach die Sängerin aus der Kelly-Family darüber wie sie 26kg abgenommen hat. Den Impuls, etwas Gutes für ihren Körper zu tun, bekam sie von Sean. „Mama, du musst was tun, ich möchte nicht, dass dir etwas passiert'“, gestand sie der „Bild“-Zeitung im vergangenen September. „Ich war einfach viel zu dick. Es gab Tage, da habe ich bis zu neun belegte Brötchen gegessen und war trotzdem nicht satt. Also schlug ich mir spät am Abend, wenn wir von der Bühne kamen, noch mal den Bauch voll.“ Eine Ernährungsumstellung brachte sie schließlich auf den Abnehmweg.

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Mischa Mayer, Adela Smajic, Simone Mecky-Ballack und Katy Bähm.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kathy Kelly, Emmy Russ, Aaron Königs, Ramin Abtin und Sascha Heyna.

Sendezeiten

„Promi Big Brother“ mit Marlene Lufen und Jochen Schropp täglich, 22:15 Uhr, freitags und montags, 20:15 Uhr und ab 24. August täglich, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn

„Promi Big Brother – Die Late Night Show“ mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel täglich nach der SAT.1-Show, live auf sixx und auf Joyn