Katy Bähm erklärt uns das Phänomen „Drag Queen“

Katy Bähm alias Burak Bildik (27) ist mit fast 60.000 Followern auf Instagram und „ihrem“ eigenen Onlineshop für Perücken bereits eine feste Größe in der deutschen Drag Szene. Anders als ihr Name vermuten lässt, ist sie aber keine laute Drag Queen, mag es lieber ruhig und entspannt. Begonnen hat alles mit einer Karnevalsverkleidung als Lady Gaga.

Vollkommen begeistert von der Verwandlung entstand die Kunstfigur Katy Bähm. Mittlerweile ist die Berlinerin mit türkisch-muslimischen Wurzeln vor allem als DJane unterwegs und feierte auch schon mit Lady Gaga (32) im Berghain.

Ab dem 15. November wird Katy in der neuen ProSieben-Show „Queen of Drags“ von und mit Heidi Klum (46) mit Bill Kaulitz (30) und Thomas Neuwirth alias Conchita Wurst (31) als Kandidatin teilnehmen. Ob die DJane es schafft, bei dort ihre Drag-Karriere zu krönen? Im Interview mit dem ausstrahlenden Sender ProSieben erzählte die Berliner Frauspielerin alles zu ihrer Kunstfigur, was hinter dem Phänomen Drag steckt und vieles mehr. Hier ein Auszug.

Welche Geschichte steckt hinter Deinem Drag-Queen-Namen?

Ich mag Katy Perry und bin beim Musikhören auf den Namen Katy gekommen. „Bähm“ war damals ein Trendwort, was ich sehr oft benutzt habe und so war meine Idee, diese beiden zu verbinden.

Erzähl uns von Deinem Leben als Drag Queen: Seit wann bist Du Drag? Hast Du Vorbilder? Was fasziniert Dich an der Drag-Kunst?

Ich mache Drag seit knapp vier Jahren und habe natürlich auch Vorbilder. Große Stars wie Lady Gaga, Ariana Grande, etc. haben mich von Beginn an inspiriert und für viele Elemente in meinem Drag gesorgt.

Wer oder was inspiriert Dich?

Mich inspiriert viel die Ari [Ariana Grande]. Ich bin ein großer Fan von ihr und performe auch ihre Songs am liebsten. Viel Spaß habe ich auch mit diversen Diven Songs. Da bin ich nicht festgelegt.

Was ändert sich (charakterlich) für Dich, wenn Du in Dein Outfit schlüpfst? Wer bist Du vorher, wer dann? Welchen Reiz hat für Dich das Spiel mit den Geschlechtern?

Sobald der erste Pinselstrich steht, werde ich zu Katy. Charakterlich ändert sich zwar nicht viel, aber ich bin definitiv selbstbewusster und habe ein sichereres Auftreten.

Welche Rolle spielen die Outfits und das Make-up bei der Verwandlung zur Drag Queen?

Oder doch? Eine gute Wig ist so ziemlich das Wichtigste für mich. Wenn ich mich auf dem Kopf wohl fühle, klappt auch alles andere einwandfrei.

Was sagen Deine Familie und Freund*Innen zu Deiner Kunstfigur?

Meine Familie ist nicht happy darüber, aber meine Freunde unterstützen mich zu 100 Prozent. Und ich bin froh und dankbar, dass ich meinen Freund/ Verlobten habe, der mich echt durch alles begleitet und unterstützt.

Was macht deutsche Drag Queens im internationalen Vergleich so besonders?

Im deutschen Raum ist Drag einfach nochmal etwas komplett anderes. Wir haben hier international betrachtet die größten Abstufungen und Unterschiede innerhalb der Szene. Damit unterscheiden wir uns vom Rest der Welt.

Was muss eine „Queen of Drags“ Deiner Meinung nach alles mitbringen?

Eine „Queen of Drags“ muss definitiv schön sein. Für mich ist Beauty einer der wichtigsten Punkte. Aber natürlich muss sie auch performen, tanzen und weiteres können und definitiv sich sozial engagieren.

Was ist Deine Paradedisziplin als Drag Queen?

Definitiv gut aussehen und auflegen (DJ) und generell performen.

Was möchtest Du den Zuschauer*innen durch die Teilnahme bei „Queen of Drags“ zeigen? Welche Message möchtest Du ihnen mitgeben?

Drag ist harte Arbeit. Respektiert die Menschen, die Drag machen, denn für viele von uns ist das alles, was wir haben.

Was sollte jeder über Drag(s) wissen?

Drei goldene Regeln: 1. Haare nicht anfassen, 2. Niemals ins Gesicht fassen, 3. Dumme Bemerkungen einfach weglassen