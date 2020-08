17.08.2020 18:39 Uhr

Katy Russ und Elene Lucia Ameur: Der Krach eskaliert

Beste Freundinnen werden sie wohl nicht mehr bei "Promi Big Brother": Katy Russ und Elene Lucia Ameur.

Der Streit zwischen Katy und Elene eskaliert an Tag 11 bei Promi Big Brother. Große Versöhnung? Mitnichten!

„Du spielst so ein falsches Spiel, Mädchen! Was ist bei dir falsch, Alter? Geh‘ und lass dich in eine Psychiatrie einweisen. Du bist eine Hexe. Du stellst dich gegen die Gruppe“, brüllt Katy Bähm Elene Lucia Ameur an. Die Drag-Künstlerin kann Elene nicht verzeihen, dass sie ihr im Konflikt mit den Bewohnern des Märchenschlosses in den Rücken gefallen ist. Der hatte Wasserbomben nach drüben geschmissen und Elene vorsorglich über die Mauer gerufen „Ich war’s nicht!“.

Gegenseitige Vorwürfe

Mischa und Adela wollen jedenfalls an der geöffneten Mauer schlichten, doch Katy Bähm ist nicht zu bremsen. „Was willst du von mir? Du gehst den Weg: Ich will unbedingt gewinnen – egal wie! Das denke nicht nur ich, das denken viele!“, verschafft sich Elene schließlich Gehör.

Der Streit zwischen den beiden Zankäpfeln ist also das dominierende Thema des Tages und endet in Elenes Ankündigung während der Live-Show, das Märchenland zu verlassen. Ob sich diese Wogen noch glätten ließen?

Werner Hansch wird vorgeschickt

„Hallo im Schloss, dürfen wir darum bitten, dass ihr euch alle möglichst in Nähe der Mauer versammelt“, schallt es in den Lustgarten. Geburtstagskind Werner Hansch (er feiert seinen 82.) ist auf mehrere, wackelige Baumstämme geklettert, lugt über die Mauer und bittet stellvertretend für alle Bewohner des Märchenwalds um Entschuldigung für den Eklat der vergangenen Nacht: „Liebe Mitglieder des Hochadels, hier sprechen die Proletarier. Für unseren Teil der gestrigen Staatsaffäre möchten wir uns in aller Form bei euch entschuldigen und vorschlagen, die weitere gemeinsame Zeit hier mit Anstand zu überstehen.“ Applaus von allen Schloss-Bewohnern und Tränen der Rührung bei Simone sind die Antwort auf die Reue der Märchenwald-Bewohner. Doch der Frieden im Märchenwald währt nicht lange …

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Kathy Kelly, Katy Bähm, Ikke Hüftgold, Werner Hansch, Elene Lucia Ameur, Emmy Russ und Alessia Herren.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Sascha Heyna, Mischa Mayer, Adela Smajic und Simone Mecky-Ballack.

