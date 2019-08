„Keeping Up with the Kardashians“: 17. Staffel im deutschen TV

„Keeping up with the Kardashian“-Fans dürfen sich freuen, die 17. Staffel kommt auch zu uns nach Deutschland. Endlich gibt es neue Geschichten um die wohl berühmteste Familie der Welt. Was gibt es diesmal aus dem Kardashian-Jenner-Clan zu erzählen?

Ab dem 7. Oktober immer montags um 21:55 auf dem Sender „E! Entertainment“ wird es wieder herrlich trashig, wenn die Familie um Clan-Oberhaupt sich in ihrem Alltag begleiten lässt. Und wer wollte nicht schon immer einmal Mäuschen bei den Kardashians spielen?

„Keeping up with the Kardashians“ ist stets vollgepackt Drama, Intrigen und kitschiger Kindergeburtstag, denn süße Kinder gibt es in der Familie vorerst genug. Während sich Khloe Kardashian noch von der Fremdgeh-Affäre ihres Ex-Freundes Tristan Thompson erholt, erhält Kim vor der Geburt ihres vierten Kindes eine möglicherweise lebensverändernde Diagnose.

Hinter den Kulissen

Dazu gibt es ganz viele tolle Outfits und exklusive Einblicke in Familienfeiern, wie z.B. True Thompsons erster Geburtstag. Und plötzlich rufen Kim und Khloe zu einer Familienversammlung aus, dass in einem Krisengespräch endet…

Um die Familie wieder näher zueinander zu bringen, plant Mama Kris einen Trip nach Wyoming auf einen Viehtrieb. Ob das der richtige Ausflug für die verwöhnten Tochter ist und sich so die Familie wieder zusammenraufen kann?

Das und vieles mehr ab dem 7. Oktober immer montags um 21:55 Uhr auf „E! Entertainment“.