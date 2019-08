Keno Rüst über Gerda Lewis: „Sie macht einem schon extrem Hoffnung“

Heute Abend fällt der Startschuss für das Halbfinale der „Bachelorette“. Im Rennen sind noch Tim Stammberger, Keno Rüst und Marco Schmidt. Ein heißer Favorit für Gerda Lewis letzte Rose ist nach wie vor der smarte Keno und sein auffälliger Ohrring.

Zu Beginn der neuen Folge wartet jedoch ein letztes Gruppendate auf Keno, Tim und Marco. Am Strand der Seychellen stoßen sie mit einer Kokosnuss auf die nächsten Tage an. Die Unsicherheit unter den Männern ist groß, keiner weiß so recht, wo er dran ist.

Keno ist sich unsicher: „Sie macht einem schon extrem Hoffnung. Aber immer dieser Gedanke an die anderen Männer . denen wird sie was Ähnliches sagen.“ Doch für Gerda ist alles offen, noch ist keine Entscheidung getroffen, das sieht auch Tim so: „Ich denke, wenn du dich gefühlsmäßig schon für einen entschieden hättest, würden das die anderen spüren.“

So läuft das Dreamdate

Der nächste Tag gehört ganz allein Gerda Lewis und Keno, sie starten ihr Dreamdate mit einem Kuss zur Begrüßung und einem Helikopter-Flug über das türkisblaue Meer der Seychellen. Anschließend lassen sie sich im Spa verwöhnen und führen intensive Gespräche.

„Man hat das Gefühl, man macht hier gerade Flitterwochen“, schwärmt Gerda. Den Abend lassen die sympathische Kölnerin und der 28-Jährige bei einem gemeinsamen Dinner ausklingen, auch die Nacht verbringen sie zusammen.

Was hier passiert ist? „Ein Gentleman, der schweigt und genießt.“, gibt sich Keno am nächsten Morgen geheimnisvoll. Und Gerda? Sie zeigt sich zurückhaltend: „Wenn ich mich jetzt schon verliebt hätte, könnte ich kein Dreamdate mehr mit wem anders haben.“

„Die Bachelorette“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.