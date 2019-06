Kim Kardashian und der tote Hamster: So überlistete sie die Tochter

Donnerstag, 13. Juni 2019 16:20 Uhr

Der geliebte Hamster von North West (5) ist gestorben und Kim Kardashian (38) wusste nicht, wie sie ihrer Tochter diesen Verlust beibringen soll. Die war zu dem Zeitpunkt nämlich in der Schule und ahnte nicht, das ihr Haustier nicht mehr lebt.

Kim Kardashian rief ihre Schwester Khloe Kardashian (34) um Rat an, schließlich war sie es, die North den Hamster gegen Kims Willen geschenkt hatte. Am Telefon erklärt sie Khloe: „Sie ist in der Schule. Was soll ich sagen? Ach übrigens, dein Hamster ist gestorben? Es ist das erste Mal, dass sie ein Tier wirklich liebt. Mehr als ihren Hund, sie liebt ihn so sehr. Das ist, warum du niemanden ein Haustier besorgen solltest.“

Sie kaufen einen neuen Hamster

Doch damit ist das Problem nicht gelöst, in der Vorschau für die kommende „Keeping up with the Kardashians“-Foge kommt Khloe vorbei um mit Kim das Hamster-Problem zu lösen. „Ich habe North gesagt der Hamster ist beim Tierarzt, um herauszufinden ob er wirklich nur schläft oder nicht“, erzählt Kim.

North liebt ihrem Hamster, deswegen hat Kim einige Sorgen: „Ich habe Angst, weil der Hamster bedeutet ihr so viel, ich möchte nicht, dass sie denkt, das sie eine schlechte Hamster-Mama war. Es würde mir wehtun, wenn sie denkt, es wäre ihre Schuld.“

Aber was nun? Kim und Khloe stürmen den nächsten Tierladen und versuchen, einen identischen Hamster zu finden: „Das ist der ultimative Elterntrick“, so Kim. Doch Hasmster Blacktail hatte eine ganze besondere Färbung, er war schwarz mit einem weißen Gürtel um den Bauch, doch Kim ist sich sicher: „Sie wird sich an die genaue Farbzusammenstellung nicht erinnern können. Ich bete zu Gott, dass North den Unterschied nicht erkennen wird.“

