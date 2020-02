„Kitchen Impossible“: Das ist Herausforderer Christian Kunz

Ab dem 09. Februar geht „Kitchen Impossible“ in eine neue Runde. Immer sonntags zeigt VOX in acht neuen Folgen spannende kulinarische Duelle zwischen Tim Mälzer und je einem neuen Herausforderer.

Den Auftakt in der fünften Staffel macht der aufstrebende Zwei-Sterne-Koch Christian Kunz. Während der den 48-jährigen TV-Koch nach Deutschland und in die Schweiz schickt, wird es für den 34-jährigen nach Österreich und nach Marokko gehen.

Wie alles Begann

Geboren wurde Christoph Kunz 1986 im schönen Freiburg. Nach erfolgreichem Schulabschluss entschließt er sich zu einer Ausbildung zum Koch, die er im örtlichen „Colombi Hotel“ absolviert. Anschließend zieht es ihn in die Ferne – so verlässt der junge Mann seine Heimat, um in Frankreich Erfahrungen zu sammeln. Dort arbeitet er zwei Jahre lang im namhaften Restaurant „Jules Vernes“ im Eifelturm unter Sterne-Koch Alain Ducasse.

Danach geht er zurück nach Deutschland und landet dort im Küchenteam von Drei-Sterne-Koch Joachim Wissler der in Bergisch Gladbach das Restaurant „Vendome“ im Schloss Bensberg betreibt. Anschließend sammelt Christoph weitere Erfahrungen bei Andreas Caminada in dem mit drei Michelin-Sternen prämierten „Schauenstein Schloss Restaurant Hotel“ in Fürstenau.

Auf zu neuen Ufern

2014 übernahm er schließlich den Posten als Sous-Chef im Restaurant „Dallmayr“ bei Sterne-Koch Diethard Urbansky in München. Seit September 2018 ist er dort als Küchenchef im Nachfolger-Restaurant „Alois“ tätig, das 2019 mit 17 von 20 Punkten im Restaurantführer Gault-Millau und mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Nun zog es ihn zu einer neuen Herausforderung. Obwohl er, eigenen Aussagen zufolge, Tim Mälzer früher so gar nicht leiden konnte, trat er gegen ihn im Duell um die Kochehre an. Die Aufzeichnung der Auftaktfolge zur 5. Staffel „Kitchen impossible“ sendet VOX am Sonntag, den 09. Februar ab 20:15 Uhr.