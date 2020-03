„Kitchen Impossible“: Das ist Herausforderer Jan Hartwig

Jan Hartwig hat diese Woche die Ehre gegen den Starkoch Tim Mälzer bei „Kitchen Impossible“ anzutreten. Ist er der Aufgabe gewachsen ?

Jan Hartwig wurde 1982 in Helmstedt (Niedersachsen) geboren. Seine Ausbildung zum Koch absolviert er im Restaurant „Dannenfeld“ in Braunschweig.

Die Mission Lecker

Nach seiner Lehre folgen verschiedene berufliche Stationen, so sammelt der junge Koch unter anderem Erfahrungen während seines Wehrdienstes, wo er den Großteil seiner Zeit im Offizierskasino Achum und ab 2004 bei der Dinner-Show „Pomp Duck und Circumstances“ kocht.

Weitere berufliche Stopps legte der junge Koch im Zwei-Sterne-Restaurants „Kastell“ in Wernberg-Köblitz (2005) und in den Drei-Sterne-Restaurants „GästeHaus Erfort“ in Saarbrücken (2006) sowie im „Aqua“ in Wolfsburg (2007) ein. Dort trat er ab 2009 den Posten des Souchefs an. 2014 ließ er sich in München nieder und wurde zum Küchenchef der beiden Restaurants „Atelier“ und „Garden“ im Hotel „Bayerischer Hof“.

Für den 37-Jährigen ist es wichtig bei seinen Gerichten hochwertige, regionale und saisonale Produkte zu verwenden. Seine Signature Dishes sind ein „Roter Gamberoni“, eine Riesengarnele, und das Kalbsbries mit Trüffeln oder Spargeln.

Dass er sein Handwerk beherrscht, zeigt sich 2014, als er von der FAZ zum „Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet wird. Darauf folgt 2016 der Feinschmecker Preis „Koch des Jahres 2016“. Letztes Jahr wird er zum „Aufsteiger des Jahres“ in Bayern ernannt, erreichte Platz 15 der 100 Best Chefs Germany, bekam drei Michelin-Sterne im Guide Michelin und 19 Punkte im Restaurantführer Gault Millau 2020.

In der 5. Staffel „Kitchen Impossible“ wird sich Jan Hartwig erneut den kulinarischen Herausforderungen stellen.