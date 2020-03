„Kitchen Impossible“: Das ist Herausforderer Tim Raue

Es ist das fünfte Mal, dass Tim Mälzer bei „Kitchen Impossible“ gegen Tim Raue antritt. Im heutigen Duell wird sich nun zeigen, wer es drauf hat, denn jeder hat bisher zwei Runden für sich entscheiden können.

Dass Tim Raue ein starker Gegner ist steht außer Frage. Doch wer ist eigentlich Tim Raue?

Er ist der einzige deutsche Koch, der es in diesem Jahr auf die „The World’s 50 Best Restaurants“ Liste geschafft hat (Platz 37) und auch der einzige deutsche Koch, dem die weltweit bekannte Serie Chef‘s Table auf Netflix eine eigene Folge gewidmet hat. Er ist mit zwei Michelin Sternen und 19 Gault&Millau Punkten ausgezeichnet. Damit ist er nicht nur der beste Koch Berlins, sondern einer der besten Köche Deutschlands: Tim Raue.

Seinen Erfolg hat sich der 44-Jährige hart erarbeiten müssen: Der gebürtige Berliner (45) wächst in Berlin-Kreuzberg in einfachsten Verhältnissen auf und ist in seiner Jugendzeit sogar Mitglied einer Gang. Erst mit seiner Ausbildung zum Koch fing Tim ein neues Leben an.

Seit 23 Jahren Küchenchef

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kochausbildung sammelte Raue in verschiedenen Restaurants Erfahrungen, bis er 1997 im Alter von nur 23 Jahren zum ersten Mal Küchenchef wird. Ein Jahr später folgte schon die erste Auszeichnung vom renommierten Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“, das ihn zum Aufsteiger des Jahres wählte. 1999 wird er als „Berliner Meisterkoch“ ausgezeichnet.

2003 übernimmt Tim Raue die Position des Executive Chefs und Global Culinary Advisor im „Restaurant 44“ des „Swissôtel Berlin“. 2007 kommt schließlich der Durchbruch mit der Verleihung des ersten Michelin-Sterns, der Anerkennung mit 18 Gault&Millau Punkten und der Wahl zum „Koch des Jahres“ im Gault&Millau.

2008 heuert Tim Raue als Kulinarischer Direktor und Corporate Executive Chef bei der Adlon Holding GmbH an und erkocht dort fünf Monate nach der Eröffnung des Restaurants „MÂ Tim Raue“ einen Michelin Stern und 18 Punkte im Gault&Millau.

2010 eröffnet Tim Raue schließlich gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Raue das Restaurant „Tim Raue“. Nur drei Monate nach der Eröffnung erhält er erneut den begehrten Stern des Guide Michelin. Der Gault&Millau bewertet das Restaurant im November 2011 erstmals mit 19 Punkten. Im November 2012 folgt dann der zweite Michelin-Stern.

Tim Raue ist jedoch weit mehr als ein international ausgezeichneter Spitzenkoch – er ist zu einem erfolgreichen Unternehmer avanciert: So hat er in den renommierten Tertianum Premium Residences in Konstanz, München und Berlin die „Brasserie Colette Tim Raue“ konzipiert. Auf vier Schiffen der TUI – Mein Schiff Flotte ist außerdem das „HANAMI by Tim Raue“ zuhause.

Darüber hinaus ist er seit März 2018 mit dem Restaurant SPICES by Tim Raue des A-ROSA Resorts auf der Insel Sylt vertreten und bespielt in der Wintersaison das Restaurant „The K – by Tim Raue“ im Kulm Hotel St. Moritz.

In „Ready to beef!“ entscheidet Sternekoch Tim Raue seit 2019 bei VOX als Ringrichter, welcher renommierte Küchenchef mit seiner Crew die schnellen Kochfights umringt von mitfiebernden Food-Fans gewinnt.

Am heutigen Sonntag ab 20:15 Uhr tritt Tim Mälzer gegen seinen Namensvetter Raue im spannenden Duell auf Vox an. Auf TVNOW kann man das Spektakel im Livestream sehen.