„Kitchen Impossible“: Leichtes Spiel für Tim Mälzer?

Bei „Kitchen Impossible“ geht es am Sonntagabend wieder rund! Auf Gastgeber Tim Mälzer wartet heute Herausforderer Jan Hartwig, der den Hamburger dazu verleitet, sich vorerst in Sicherheit zu wähnen.

Der Sternekoch schickt den 48-jährigen zu nur scheinbar unspektakulären Reisezielen in die Schweiz und nach Österreich. Er hingegen bekommt seine Boxen in der Vereinigten Arabischen Emiraten und Estland serviert. Leichtes Spiel für Mälzer oder trügt ihn der Schein?

Mälzer in Wigoltingen

Die Tarte Tatin gehört zu den französischen Dessertklassikern par excellence. Inmitten des Original-Geschirrs im Napoleonmuseum darf sich „Mr. Kitchen Impossible“ dieser neuen „Back“-Herausforderung stellen.

Doch anstatt des üblichen „Mimimis“ dreht Tim Mälzer zur Höchstform auf, freut sich auf die schaffbare Aufgabe und ist gewohnt selbstsicher. Ob er vor lauter Genialität die aufwändige Technik des Backvorgangs unterschätzt oder gar ganz außer Acht lässt?

Jan Hartwig in Dubai

Für den 37-jährigen ist Dubai Neuland. Welche Eindrücke er von der Stadt sammeln möchte, überlässt der „Ready to beef!“-Moderator ihm ganz allein. Auf dem „Dubai Frame“, einem 150 m hohen Bidlerrahmen in der Metropole, soll er sich entscheiden, ob er das neue oder das alte Dubai erkunden möchte.

In der Box wartet auf den Dreisterne-Koch dann ein vermeintlich einfaches, klassisches Curry. Dieses ist allerdings so gut, dass sogar Jan Hartwig ins Schwärmen kommt. Er hat aber absolut keinen Schimmer, was genau ihn erwartet. Während des Kochens hadert er mehr und mehr mit sich selbst und versucht, den Originalkoch auf seine Seite zu ziehen. Dabei experimentiert er mit seinem Curry und unzähligen Ansätzen herum und steuert gezielt an der eigentlichen Zubereitung vorbei.

Tim Mälzer in Wien

Das Pilz Beuschel seines österreichischen Sternekollegen Heinz Reitbauer ist für Jan Hartwig ein absolutes Lieblingsgericht. Die vegetarische Komposition besticht durch ihre vielschichtige, subtile und trotzdem fleischige Aromatik und ist damit seiner Meinung nach die perfekte Aufgabe für Hau-drauf-Koch Mälzer.

Dieser muss an dieser Komplexität einfach scheitern. Oder führen ihn vielleicht gerade seine unkonventionellen Methoden zum Ziel? Zuvor erwartet Tim jedoch noch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, der überraschend an seine Hoteltür klopft.

Jan Hartwig in Värska

Als der Drei-Sterne-Koch morgens in Tallinn landet, wird er von Tim Mälzer noch mal hunderte Kilometer weiter quer durch Estland schickt – und zwar mit dem Bus! Auf dem Weg soll er Land und Leute kennenlernen. Als er seine Zielhaltestelle erreicht, erwartet ihn allerdings schon die Box.

Jan setzt sich auf die Bank der Bushaltestelle und verschafft sich einen Überblick über den Inhalt. Doch auch nach langer Verköstigung ist er kein bisschen schlauer. Da sind Frikadellen, die er weder als Fisch noch als Fleisch identifiziert. Und ein mysteriöser gelber Klumpen.

Wir Jan Hartwig jemals hinter die Geheimnisse der estnischen Küche steigen? Eine neue Folge „Kitchen Impossible“ läuft immer sonntags ab 20:15 Uhr bei Vox und TVNow.