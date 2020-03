„Kitchen Impossible“: Steffen Henssler ist heute der Herausforderer

Steffen Henssler ist der neue Herausforderer im dieswöchigen „Kitchen Impossible“-Wettbewerb. Tim Mälzer will den „Professional Sushi Chef“ in der vorletzten Folge an seine Grenzen bringen. Doch wer ist dieser Steffen Henssler, der nun schon seit mehreren Jahren über die Fernsehbildschirme flimmert?

Am 27. September 1972 wurde Steffen Henssler in Neuenbürg im Schwarzwald geboren. Als erster Deutscher durfte sich der Starkoch mit dem Titel „Professional Sushi Chef“ schmücken, seine Restaurants „Henssler Henssler“ und „ONO by Steffen Henssler“ wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.

Unstoppable Henssler

Kochinteressierte können seit 2016 außerdem in der Kochschule und Eventlocation „Hensslers Küche“ dem Meister und seinem Team über die Schulter schauen und das Kochen á la Henssler erlernen.

Anfang 2017 eröffnete er gemeinsam mit seinem Bruder das Restaurant „Ahoi by Steffen Henssler“ in Hamburg. Im Dezember 2018 folgte mit dem „Henssler GO“ sein inzwischen viertes Restaurant in der Hansestadt, das sich auf die japanische Küche konzentriert und einen Sushi-Lieferservice anbietet.

Und als wäre das noch nicht genug, ist der Autor von mittlerweile fünf Kochbüchern und einem Kinderkochbuch, auch 2019 wieder auf Live-Tour. Mit seinem fünften Live-Programm „Steffen Henssler – unplugged“ stand er im Herbst 2019 auf den Bühnen Deutschlands. Im Mai und Juni 2020 geht der 47-Jährige wieder auf Tour mit seinem Programm „Manche Mögens Heiss – Henssler live“.

Bei „Grill den Henssler“ widmete er sich von 2013 bis 2017 verstärkt seinem größten Hobby: Stars in Grund und Boden kochen – seit 2019 ist er wieder zurück und zeigt in der Neuauflage der Koch-Show, dass er am Herd nicht eingerostet ist. Die Dreharbeiten wurden am Donnerstag den 19.03. wegen eines mit Coronavirus-infizierten Mitarbeiters frühzeitig beendet.

An diesem Sonntag, den 15. März, wird das Wettkochen der zwei Starköche bei „Kitchen Impossible“ wie gewohnt um 20:15 Uhr auf VOX ausgestrahlt.

Quelle: instagram.com