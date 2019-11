Kourtney Kardashian: Steigt sie bei „Keeping Up With the Kardashians“ aus?

Kourtney Kardashian wird nicht in der 18. Staffel von ‚Keeping Up With the Kardashians‘ zu sehen sein. Die 40-jährige Reality-Darstellerin, die mit ihrem Ex Scott Disick vier Kinder großzieht, will mehr Zeit mit ihren Kids verbringen und macht deshalb eine Pause vom strengen Drehplan der Erfolgsshow.

In einem gemeinsamen Interview mit ihren Schwestern für ‚Entertainment Tonight‘ erklärte Kourtney: „Ich habe mich einfach entschlossen, mehr Zeit als Mutter zu verbringen und meine Energie dort anzuwenden. Ich verabschiede mich nicht… Ich glaube, ihr müsst einfach mehr in der 18. Staffel entdecken… sie wird noch nicht ausgestrahlt, aber sie wird gerade gedreht, in diesem Raum.“

Kim hat neue Pläne

Kourtneys Schwestern Khloe und Kim sind sich sicher, dass die Dritte im Bunde der Show nicht lange fernbleiben wird. Khloe sagt dazu: „Wir lieben Kourtney natürlich und wir werden sie vermissen, für was immer sie sich entscheidet. Leute kommen und gehen andauernd in dieser Familie. Es ist irgendwie eine Drehtür, also vielleicht geht Kourtney diese Woche, aber sie wird zurückkommen. Sie kommen alle zurück.“

Kim dagegen glaubt auch, dass so der Weg frei ist für ein weiteres Spinoff von KUWTK: „Zum Beispiel ‚Khloe und Kim in…Calabasas. Das wäre großartig. Wir leben einfach in einem Bungalow mit all unseren Kindern und schauen, wie das läuft.“