Krawallshow „Sommerhaus der Stars“ kommt vom abgelegenen Bauernhof

Begleitet von Kameras, ziehen demnächst wieder sogenannte „Prominentenpaare“ in eine WG und müssen dort Aufgaben bewältigen. Das Haus soll im westlichen Münsterland stehen.

Wegen der Corona-Pandemie wird die 5. Staffel der RTL-Krawallshow „Sommerhaus der Stars“ dieses Jahr erstmals nicht in Portugal aufgezeichnet, sondern in einem deutschen Bauernhaus. Details würden später mitgeteilt, bestätigte am Mittwoch ein RTL-Sprecher in Köln. Nach Informationen des „Bocholter-Borkener Volksblatts“ wird die schräge Reality-Show in Bocholt-Barlo im Westmünsterland aufgenommen.

Erste Eindrücke

RTL zeigte am Mittwoch selbst erste filmische Eindrücke des Landhauses. Dazu schrieb der Sender, das neue Sommerhaus sehe ein wenig „nach Oma und Opas alter Hütte im Landstil“ aus. Das „Bocholter Borkener Volksblatt“ hat zudem am Tierhotel Binnenheide „Lkws mit Luxemburger Kennzeichen, die Arbeitscontainer entladen“ ausgemacht.

„Doch vielleicht werden sich die Promipaare der kommenden Staffel ja einfach auf die positiven Aspekte ihrer Sommerbleibe fokussieren“, hieß es. Es gebe zum Beispiel viel Platz, außerdem warteten ein grüner Gartenstuhl, ein rostiger Grill und ein kleiner Pool auf die Promis. „Und auch, wenn sich die Paare mal anzicken oder anschreien sollten, wird die Sommervilla perfekt für die Stars sein. Denn weit und breit gibt es keine Nachbarn und Felder über Felder.“

So funktioniert die Show

In der Show ziehen Prominentenpaare in eine WG und müssen dort als nettes Beiwerk Aufgaben bewältigen. Ansonsten geht es darum, dass sich die Paare möglichst auf den Geist gehen. Das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare wird zudem knapp drei Wochen auf eine sehr harte Probe gestellt. Das wird dann vom Sender zusammengeschnitten. In jeder Show kämpfen die Promipaare darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Doch nur ein Paar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen.

2019 startete die Show am 19. Juli. (dpa/KT)