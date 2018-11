Kris Jenner kürt live im TV ihr „schlaustes Kind“

Freitag, 2. November 2018 15:40 Uhr

Huch, wer hätte das gedacht? Im Interview mit US-Talklegende Ellen DeGeneres (60) sprach Kris Jenner (62), der Kopf des Kardashian-Clans, mal Klartext.

Als Gast in „The Ellen Show“ stellte sich Kris der Rubrik „Burning Questions“ („Brennende Fragen“), in der sie in einem Affentempo durchaus persönliche Fragen beantworten musste. So wollte Ellen von ihr wissen, wer denn das Schlauste ihrer berühmten Kinder sei: Da musste Kris gar nicht lange nachdenken. „Kim!“

Und das ist ihr Lieblingskind

Ellen wollte zudem auch wissen, welches das Lieblingskind von Kris ist. Dabei zeigte sich die Unternehmerin, die mit ihrer Familie mittlerweile ein regelrechtes Imperium aufgebaut hat, sehr diplomatisch: „Das ist immer tagesabhängig“. Das wollte Ellen so aber nicht stehen lassen und bohrte nach, bis sie eine Antwort auf ihre Frage hatte. „Heute ist es Kendall!“ Joa, dann wäre das auch mal geklärt …