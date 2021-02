08.02.2021 19:30 Uhr

Kuppelshow „First Dates Hotel“ geht in die 2. Runde

Fans der Sendung "First Dates Hotel" dürfen sich freuen, die Kuppelshow geht in eine zweite Staffen. Denn in diesem Jahr begrüßt Star-Koch Roland Trettl seine charismatischen Singles in einer traumhaften Kulisse an der nördlichen Adriaküste in Kroatien.

Unterstützt wird der charmante Gastgeber auch dieses Jahr wieder von seinem Team, das sich perfekt vorbereitet hat, um den Gästen im First Dates Hotel einen unvergesslichen Aufenthalt zu ermöglichen.

Im letzten Jahr war die erste Staffel solide gestartet. Die erste Folge „First Dates Hotel“ kam auf 1,44 Millionen Zuschauer. Aus diesem Grund geht die Kuppelsendung mit einer zweiten Staffel an den Start und auch diesmal wollen sich die Singles verlieben und das im Süden vor einer wunderschönen Kulisse.

Das sind die Singles

Eine von ihnen ist die quirlige Autoverkäuferin Sandra (39). Sie zieht als erstes ins First Dates Hotel ein und ist bereit für eine neue Liebe in ihrem Leben. Das größte Problem ist für die Stuttgarterin allerdings die Wahl des perfekten Kleides. Ob sie mit ihrer Auswahl den Geschmack von OP-Pfleger Adam (43) treffen wird?

Aber auch Adam steht vor einer kleinen Herausforderung, was sein Outfit betrifft. Ob Roland hier in letzter Minute noch helfen kann? Sobald die beiden humorvollen Energiebündel Sandra und Adam aufeinandertreffen, liegt bereits ein erstes Knistern in der Luft.

Ein Geschwisterpaar auf der Suche

Zusammen auf die Liebesreise nach Kroatien begeben sich außerdem die Geschwister Valentina (22) und Nico (21). Diese beiden Jungspunde verbindet ein enges Band, da sie es nicht immer einfach hatten in ihrem Leben. Daher möchte Valentina die potenzielle neue Freundin ihres Bruders auch genau unter die Lupe nehmen. Die ungeküsste Jacky (21) aus München scheint zumindest direkt auf der gleichen Wellenlänge wie ihr Date Nico zu liegen. Ein guter Anfang für das Liebesabenteuer im First Dates Hotel.

Gemeinsam beäugen sie Valentinas Datepartner Patrick (21), der die junge Halbitalienerin mit seinem sportlichen Look überzeugen will. Ob der Regensburger noch andere Qualitäten hat, die Valentina den Kopf verdrehen werden und ob es vielleicht sogar ein zweites Date zu viert gibt, bleibt abzuwarten.

Wikinger Reike will es wissen

Eingecheckt im Liebeshotel hat auch, der sich selbst als Wikinger beschreibende, Reike (47). Er wünscht sich eine unkomplizierte Frau, mit der er durch dick und dünn gehen kann und hofft, mit seinem Outfit sein Blind Date nicht sofort zu verschrecken. Wie gut, dass Singledame Birgit (53) sich davon nicht einschüchtern lässt, denn vielleicht verbirgt sich hinter der harten Schale ja eben dieser weiche Kern, nach dem die Rezeptionistin auf der Suche ist. Ihr mitgebrachtes Geschenk haut den Dachdecker zumindest direkt von den Füßen. Aber ob diese erste Begeisterung auch für ein zweites Date reicht?

Die zweite Staffel von „First Dates Hotel“ startet heute um 20:15 Uhr auf VOX.